Las 3 Miss Universo mexicanas hacen honor a la corona en elegantes vestidos blancos | FOTOS

Las tres mujeres más hermosas de México se reunieron. Así es, Ximena Navarrete, Lupita Jones y Andrea Meza protagonizaron un reencuentro en redes sociales.

Las ex Mis Universo compartieron tres fotografías en las que se les puede ver usando vestidos blancos, rojos y verdes, mismos que conforman la bandera de México.

Al subir las fotografías, Ximena Navarrete dedicó unas palabras a sus compañeras: "tres coronas distintas, tres corazones diferentes pero con algo en común muy grande ... nuestro amor por México y el orgullo de ser mexicanas".

Ximena Navarrete, Lupita Jones y Andrea Meza. Foto @andreamezamx

Andrea Meza también compartió las fotografías y comentó "Reinas de México". Por su parte, Lupita Jones escribió: "tres generaciones de Miss Universo, que emoción!! Viendo mi corona si me hace sentir muy retro".

Las publicaciones rápidamente contabilizaron miles de "me gusta" y fueron aclamadas por los seguidores de las ex Miss Universo. "Preciosas", "orgullo mexicano", "divinas", "todas hermosas, me encanta la diversidad de la belleza mexicana", fueron algunos de los comentarios que recibieron las modelos.

¿Quiénes son las Miss Universo mexicanas?

Hace poco más de 30 años, en 1991, Lupita Jones se coronó como la primera Miss Universo mexicana. Con su belleza y talento marcó un parteaguas en los certámenes de este tipo, creando toda una cultura alrededor del concurso que anteriormente no se realizaba.

Posteriormente, en 2010, Ximena Navarrete acababa con décadas sin la corona y se llevaba el título nuevamente para México. Luego de su triunfo, la ex Miss Universo incursionó como conductora de televisión, presentando importantes eventos como los premios Tv y Novelas, Primero Londres y el homenaje a "El chavo del ocho".

La primera mexicana en ser Miss Universo es Lupita Jones. Foto: @lupjones

Finalmente, Andrea Meza logró la tercera corona para el país en 2020. Tras su éxito, ha participado en especiales de Telemundo como los “Premios Billboard a la Música Latina” y el “Macy’s Thanksgiving Day Parade”.

Actualmente, Lupita Jones, es la directora de Mexicana Universal. Mientras que Andrea Meza funge como conductora y empresaria. Y Ximena se encuentra disfrutando su vida como mamá.

Sigue leyendo

Andrea Meza presume cintura en ceñido mini vestido café | FOTO