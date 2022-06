Anuel AA recuerda a Karol G en concierto y dice: “ya no son bebecitas, ahora son chiviricas” | VIDEO

Desde 2021, Anuel AA y Karol G dieron la triste noticia a sus fanáticos de que habían terminado la relación amorosa que sontuvieron por varios años, y aunque la llamada “Bichota” sigue disfrutando de su soltería, el cantante se dio una oportunidad con Yailin “La más viral”.

Anuel AA y Yailin “La más viral” se casaron y fueron presas de noticas mediáticas en lo que respecta a su enlace, pues seguidores de la ex relación del cantante no perdonan que ya no esté con la colombiana y aseguran que aún la ama.

Y el intérprete de “La jeepeta” recientemente reforzó las especulaciones del público, ya que en un concierto en vivo hizo un llamado a sus fanáticas y por un momento olvido que ya no está con Karol G y estuvo a punto de decir “bebecitas”, apodo con el que nombraba a las mujeres que siguen su carrera. Anuel AA se retractó y dijo ““ya no son bebecitas, ahora son chiviricas”, pues así es como se le conoce a su esposa Yailin “La más viral”.

Anuel AA

El rapero además de sus relaciones está dando de qué hablar porque el publico se pregunta si se encuentra bien o padece alguna enfermedad, ya que salieron a la luz algunas publicaciones en donde se aprecia una notoria perdida de peso y hay quienes se cuestionan sobre su estado de salud

Karol G

Carolina Giraldo Navarro, se encuentra en una larga gira por diversos puntos de Estados Unidos, Latinoamérica y hace unos días estuvo en México en donde fue recibida por el publico con los brazos abiertos. Karol G sorprendió a la gente que acudió a sus conciertos porque invitó a grandes estrellas como Café Tacvba y Anahí, de las más aplaudidas por sus seguidores.