Raúl Velasco: Así fue el día que Mijares le confesó que vio el fantasma de Pedro Infante | VIDEO

En el año de 1997, Manuel Mijares estuvo como invitado en “Siempre en Domingo” para presentar su disco homenaje a Pedro Infante llamado “Querido amigo”, sin embargo, el entonces esposo de Lucero dejó frío al público de Raúl Velasco debido a que confesó el haber vivido una serie de experiencias paranormales con “El ídolo de Guamúchil”, por lo que a continuación recordaremos cómo fue ese memorable episodio de la televisión mexicana.

En aquel episodio de “Siempre en Domingo”, el cual fue un homenaje a Pedro Infante por su aniversario luctuoso número 40, Raúl Velasco se tomó el tiempo para pedirle a Mijares que hablara de la experiencia paranormal que vivió con el supuesto fantasma del “Inmortal”, además, el conductor estuvo acompañado por su hija, Karina Velasco, quien necesitaba escuchar lo ocurrido de la boca del propio Mijares debido a que se mantenía escéptica sobre lo sucedido.

“Vamos a hablar de Pedro Infante, yo me jalé a Karina porque es muy escéptica, no me cree que tu viste a Pedro cuando estabas grabando y se movían cosas, a ver cuéntale tú”, señaló muy interesado el polémico conductor de "Siempre en Domingo", quien tenía pocos meses de haberse casado con Lucero.

“Ha sido tan fuerte la imagen de él, ha sido tan querido por todos nosotros que vas un poquito predispuesto a que pasen ciertas cosas o a echarle la culpa a él de todo lo que pasa en el estudio y sí se caían cosas, se movían cosas y todo se lo acreditábamos a él, ojalá hubiera estado él ahí, se cayó un cuadro, se cayó una mesa”, mencionó el intérprete del “Privilegio de amar”.

En otro momento de la entrevista, Manuel Mijares aseguró que estas manifestaciones paranormales de Pedro Infante fueron interpretadas como una especie de aprobación del disco que le hizo como homenaje.

“En cierta manera nosotros dijimos que es la manera en la que él está diciendo que está de acuerdo en que el disco saliera adelante, lo interesante de ese proyecto fue poder grabar en el mismo estudio, con los mismos aparatos, con las mismas consolas, algunos micrófonos y eso rodeo de mucha magia la grabación de este disco”, sentenció Mijares.

Pedro Infante fue homenajeado en "Siempre en Domingo" en más de una ocasión. Foto: Especial

Para finalizar, Raúl Velasco tomó la palabra y le explicó a su hija y a Mijares que este fenómeno pudo haber sido obra de la telequinesis, la cual, habría sido detonada por las fuertes emociones que sintió el cantante al momento de estar interpretando los más grandes éxitos de Pedro Infante.

Como dato adicional, el disco homenaje a Pedro Infante de Manuel Mijares fue realizado de manera íntegra en el estudio “Pedro Infante” de la disquera Peerless” donde el actor de “Nosotros los pobres” grabó una gran cantidad de sus éxitos y se dice que tras su muerte se percibe una fuerte energía paranormal que se le adjudica al famoso galán surgido en la Época de Oro del Cine Mexicano.

