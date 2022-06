Antonio Aguilar: la vez que Raúl Velasco fue indiscreto con Flor Silvestre en "Siempre en Domingo"

Antonio Aguilar, el icónico charro mexicano que tuvo gran éxito en la música regional mexicana, cumple 15 años de fallecido este 2022. El patriarca de la dinastía Aguilar no solo se consolidó entre los grandes cantantes de México, también se convirtió en uno de los actores del Cine de Oro más renombrados y en el gran amor de la actriz Flor Silvestre.

Es bien sabido que la pareja se conoció entre la música y las cámaras, pues grabaron decenas de películas juntos. Sin embargo, en ocasiones fueron objeto de situaciones complicadas en la pantalla como sucedió en una ocasión con el emblemático conductor de Televisa Raúl Velasco, quien en un homenaje al "Charro de México" reveló de forma indiscreta una conversación privada que tuvo con Flor Silvestre.

El evento en cuestión sucedió casi al final de un programa de dos horas en el que Antonio Aguilar no solo fue el centro del contenido, sino que cantó ante un público en el set en varias ocasiones. Para cada sección del especial se invitó a un personaje diferente y, para cerrar con broche de oro, apareció Flor Silvestre en un traje de "charra" negro para felicitar a su esposo.

Antonio Aguilar y Flor Silvestre fueron una de las parejas emblemáticas del Cine de Oro FOTO: Especial

La indiscreción de Raúl Velasco

"¿Quién crees que viene para acá?", preguntó Velasco. "Mi vieja", contestó el cantante con una sonrisa enamorada. Ante decenas de personas, la silueta de Flor Silvestre se presentó ante las cámaras y dio un amoroso beso a su esposo frente al público.

"Estoy encantada de verás, muy orgullosa de ser la esposa de este gran señor y es un honor ser su compañera por varios años", dijo al presentarse. Fue entonces cuando el conductor aseguró que cometería "una indiscreción" antes de comenzar el homenaje y reveló la conversación privada que tuvo con la esposa del "Charro de México" antes de programa.

"Me dice Flor: 'no le rasques mucho adentro a Antonio', me dice", comenzó el conductor. Flor Silvestre soltó una risa apagada mientras lo escuchaba continuar: "'aparte se pone sensible, no le vaya a dar la taquicardia'", dijo.

Los tres famosos se rieron el el escenario y Velasco le aseguró a la actriz que había cuidado el corazón de su esposo durante la emisión. "Lo que te ofrecí, te lo cumplí", le dijo antes de bromar con que la taquicardia de Antonio Aguilar comenzó en cuanto vio a la mujer que el mismo aseguró que fue el amor de su vida.

SEGUIR LEYENDO:

Antonio Aguilar y Flor Silvestre: Ni la fama ni el dinero les permitió comprar este caballo

Antonio Aguilar cambió por Flor Silvestre; era todo un "Don Juan"