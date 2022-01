Antonio Aguilar y Flor Silvestre: Ni la fama ni el dinero les permitió comprar este caballo

La pareja de los actores y cantantes Flor Silvestre y Antonio Aguilar son una de las más queridas y conocidas del espectáculo mexicano, quienes triunfaron en el Cine de Oro gozaron de fama y fortuna, pero ni eso les permitió comprar el caballo más admirado de la época.

Aguilar y Silvestre fueron íconos de la canción ranchera, y también del ambiente ecuestre, pues innovaron con sus presentaciones en las que aparecían montando a caballo, herencia de la familia que sigue siendo un éxito entre el público mexicano, pues recordemos que Pepe Aguilar, junto a su hermano Antonio Aguilar Jr. y sus hijos Ángela y Leonardo presentan el show "Jaripeo sin Fronteras", en el cual dan una muestra de sus hermosos equinos.

Este fue el caballo que nunca pudieron comprar

José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza, nombre real del también llamado "Charro de México" tuvo varios ejemplares equinos en el Rancho "El Soyate", sin embargo, hubo un caballo que ni la fama, ni el dinero le ayudó para poder adquirirlo y ahora te contaremos la razón.

Este era "El Emperador", el caballo que la pareja nunca pudo comprar. Foto: Especial

En agosto del 2021, la conductora Alma Coronel tuvo una plática con Alejandro Sandoval Vázquez, quien por muchos años trabajó en la hacienda "La Llave", ubicada en el municipio Valle de Guadalupe, Jalisco. Su patrón era Don Gabriel de la Torre, dueño de "El Emperador", el caballo más famosos de la región.

El hombre contó en la entrevista que su patrón y Antonio Aguilar fueron muy buenos amigos, y en más de una ocasión el cantante y actor del Cine de Oro trató de comprarle a "El Emperador", sin embargo, Don Gabriel de la Torre nunca aceptó, pues simplemente no estaba a la venta.

En una ocasión, estando en el municipio de Villanueva, Zacatecas y Don Gabriel, le pidió el caballo al señor Alejandro, para llevarlo con la cantante y actriz, cuyo verdadero nombre era Guillermina Jiménez Chabolla. La "Reina de la canción Mexicana" quedó encantada con el ejemplar, que era un equino con mucha elegancia por su color negro azabache.

"Que chulo caballo, ¿cuánto quisiera usted por él?", fue la respuesta de Flor Silvestre, quien al igual que su esposo quería tener el equino entre los ejemplares de su rancho, pero el dueño del animal respondió: "¡Ah que Florecita!, Toño me da 50 mil pesos y nomás me da risa", haciendo referencia a que no estaba a la venta.

Aunque nunca pudieron comprarlo, el dueño de la hacienda "La Llave" le prestó a "El Emperador" a Antonio Aguilar para varios de sus shows, el cual fue admirado por muchos, pues se trataba de un hermoso ejemplar.

