Raúl Velasco fue insultado por esta colaboradora de "Hoy" y así respondió el conductor

A lo largo de su amplia y exitosa trayectoria en medios, Raúl Velasco tuvo una gran cantidad de detractores, sin embargo, fueron muy pocos los que se atrevieron a enfrentar al conductor de “Siempre en Domingo” y una de ellas fue la actual colaboradora de “Hoy”, Martha Figueroa, quien insultó al polémico conductor para después obtener a cambio una respuesta que cambiaría su vida por completo, por lo que en esta ocasión recordaremos cómo fue este inusual episodio en la vida del querido conductor.

Esta historia ocurrió a finales de la década de 1980, cuando Raúl Velasco ya estaba consolidado como el hombre más importante de la industria del espectáculo en México, mientras que Martha Figueroa estaba dando sus primeros pasos como conductora en un programa de radio junto a Javier Trejo Garay con quien hacía críticas de lo que pasaba en la televisión y según relata, en alguna ocasión se burlaron de “Siempre en Domingo” y todo llegó a oídos del conductor, quien los mandó a llamar.

Martha Figueroa aceptó haberse burlado de Raúl Velasco. Foto: IG: figuerolas

“Hablábamos de lo que había pasado en “Siempre en Domingo” y nos empezamos a reír un poco, debo decirlo, mi compañero decía que “Siempre lo mismo”, así le decían al programa con “Raúl Del Asco”, en fin, a decir tonterías y saliendo de ahí nuestro jefe nos dijo llamó Raúl Velasco y vamos a ir a su oficina y ¡Ay nanita! Ahí vamos los tres con la cola entre las patas”, recordó la conductora durante una entrevista para la Academia Mexicana de la Radio.

“Nos dio una cachetada con guante blanco”

Según lo recuerda la conductora, el trato que les dio Raúl Velasco fue todo lo contrario a lo que esperaban debido a que en ningún momento fue grosero ni trató de utilizar sus influencias para acabar con ssu carreras, sino que fue todo lo contrario, además, menciona que días después le hizo un ofrecimiento que cambió completamente su vida.

Raúl Velasco y Martha Figueroa trabajaron juntos por tres años. Foto: Especial

“La verdad es que Don Raúl nos dio una cachetada con guante blanco, nos trató precioso a los tres y a los pocos días me llamaron de parte del señor Velasco para decirme que si no me interesaba entrar a trabajar a su oficina y yo por supuesto dije que sí, no lo pensé ni medio segundo y me fui a trabajar con él, ese fue el inicio de tres años maravillosos en los que fui su asistente de información, creo que ha sido uno de los mejores jefes que he tenido en la vida, me trataba increíble, le aprendí muchísimo, era muy cercana a él y todo eso fue a raíz de que nos escuchó y todo lo que le decíamos en radio”, recordó la colaboradora de “Hoy”.

Martha Figueroa ha recordado en diferentes ocasiones su época trabajando en "Siempre en Domingo". Foto: Especial

Durante su etapa junto a Raúl Velasco, Martha Figueroa también tuvo un mayor contacto con Pati Chapoy, quien era otra de las colaboradoras más cercanas al titular de “Siempre en Domingo” y años más tarde, ambas fueron parte del elenco original de “Ventaneando”, donde también estuvo su entrañable amigo Pepillo Origel con quien sigue compartiendo créditos en distintos proyectos.

SIGUE LEYENDO:

Antonio Aguilar: la vez que Raúl Velasco fue indiscreto con Flor Silvestre en "Siempre en Domingo"

Raúl Velasco: Así fue como el conductor de “Siempre en Domingo” le cambio la vida a Lyn May