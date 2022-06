El historial amoroso de Andrea Escalona: Ellos han sido los novios y romances de la conductora

Andrea Escalona posee uno de los rostros más bellos en el medio del espectáculo con el que no sólo ha conquistado al público, pues algunas celebridades y misteriosos hombres han “caído” rendidos ante sus encantos logrando ocupar un lugar entre los galanes que robaron su corazón.

La conductora de “Hoy” ha mantenido los detalles de su vida privada y amorosa alejada de los reflectores con la intención de proteger sus relaciones, por lo que la noticia de su embarazo este miércoles causó gran alboroto entre sus fans quienes de inmediato la cuestionaron sobre la identidad del papá de su primer bebé.

Te puede interesar: Así reaccionó Daniel Bisogno al embarazo de su expareja, Andrea Escalona

Al respecto, la hija de la productora Magda Rodríguez no ha dado detalles y se limitó a decir durante el matutino que su pareja se llama Marcos y llevan 11 mes de relación; además, se dijo más enamorada que nunca y feliz por la llegada de su bebé.

Supuesto novio y papá del bebé de Andrea Escalona. Foto: Especial

Sobre la pareja de Andrea Escalona se sabe muy poco debido a lo hermética que han mantenido su relación, sin embargo, en uno de los videos donde muestra el momento de su ultrasonido se puede ver el rostro de quien sería su pareja, pues la toma de la mano mostrando su total apoyo en esta nueva etapa de su vida.

Parejas de Andrea Escalona

Uno de sus noviazgos más recientes fue con el chef Sebastián Hernández, de quien tampoco se tienen más detalles debido a que la conductora lo mantuvo con total discreción. En entrevista con Mara Patricia Castañeda, reveló que era alguien alejado del espectáculo y que comenzó en enero de 2021, aunque pocos meses después confesó durante una dinámica en el matutino que ya estaba soltera.

Andrea Escalona no siempre ha evitado ocultar sus romances y entre más famosos está el que tuvo con el actor venezolano Román Cámara en 2015, quien la llenó con muestras de cariño en más de una ocasión como en su cumpleaños cuando la sorprendió con serenata y pastel hasta el foro donde estaba trabajando. Esta relación llegó a su fin en 2016, pues aseguraron que no tenían el mismo proyecto de vida.

Te puede interesar: ¿Quién es y a qué se dedica Marco, el papá del hijo que espera Andrea Escalona?

Román Cámara, novio de Andrea Escalona en 2015. Foto: Instagram @roman9ac

La relación que tuvo con Daniel Bisogno ha sido la más mediática y comenzó en 2008 cuando ella tenía 21 años y él conductor 34. Duró dos años, pero llegó a su fin debido a que él deseaba formar una familia y entre los planes de Escalona no estaba convertirse en madre.

“Le dije: 'Tú vas para un lado y yo me la estoy pasando muy bien, me estoy divirtiendo mucho pero me falta mucho por hacer’ y que corto a Daniel. Yo lloraba porque lo quería muchísimo, corté queriéndolo muchísimo”, dijo la conductora en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Daniel Bisogno y Andrea Escalona estuvieron casi juntos dos años. Foto: Twitter @DaniBisogno

Magda Rodríguez fue productora de los programas “Enamorándonos” y “Guerreros 2020” donde participó el cantante Fernando Corona, con quien se rumoró que Andrea Escalona tuvo un fugaz romance. Aunque esto no lo confirmó ninguno de los dos, testigos dijeron haberlos visto juntos en plan romántico en más de una ocasión.

Fernando Corona habría tenido un fugaz romance con Escalona. Foto: Instagram @soyfercorona

SIGUE LEYENDO:

Andrea Escalona no quiere volver a ver a "Gomita" tras la salida de la influencer del Programa Hoy

Productora de Hoy habla del reality de baile de Venga la Alegría: VIDEO

Andrea Escalona: 5 looks en mini short de mezclilla con los que impone moda de verano