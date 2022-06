Lucila Mariscal da sus primeros pasos después de cirugía de cadera; volvió a sonreír | VIDEO

Lucila Mariscal volvió a sonreír después de que padeciera fuertes dolores en la cadera a causa de una caída que sufrió en diciembre y que desde entonces la incapacitó para poder caminar. A pesar de los pronósticos ella sacó fuerzas de flaqueza y se puso en manos del doctor Julio Ramos, quien le puso una prótesis y ahora se recupera de manera satisfactoria; ya dio sus primeros pasos.

Apoyada con una andadera, la comediante de 79 años dijo estar satisfecha con el resultado de la intervención quirúrgica. Además enalteció la labor del médico y la de todo su equipo de colaboradores, pues gracias a ellos su sueño de volver a caminar se ha hecho realidad.

"Se que voy a estar bien porque personas con las que me he topado que tienen su especialidad... Va a costar un poco, pero siempre he sido fuerte y valiente. Yo creo que sí y ustedes se darán cuenta de que sí puedo... Estoy súper mega agradecida por las atenciones que ha tenido conmigo desde traerme de la CDXM a Guadalajara. Estoy tan agradecida con todos, pero básicamente con el doctor porque me mandó a traer...", dijo Lucila Mariscal en entrevista para De Primera Mano.

Lucila Mariscal dio sus primeros pasos (Foto: Captura de pantalla)

¿Cuáles son los pronósticos del doctor Julio Ramos?

A pregunta expresa sobre la operación y recuperación de Lucila Mariscal, el médico dijo que todos están satisfechos de lo que se ha logrado hasta el momento, pues la evolución ha sido de manera programada y no han tenido ningún inconveniente desde que la actriz salió del quirófano.

"Ella se ha mostrado optimista, con muy buena actitud. Ha acatado las instrucciones médicas al pie de la letra, lo cual ha sido un excelente apoyo. Por lo tanto, yo creo que la evolución va a seguir siendo de acuerdo a lo programado con base en lo que Jessica, la chica de rehabilitación, le está poniendo como parte del esquema de manejo que ella siga en casa...", mencionó el doctor Julio Ramos.

Es menester recordar que a Lucila Mariscal le detectaron una hernia que estaba "colapsando" en su cadera, después de sufrir el accidente. En cuanto pudo hacer declaraciones, afirmó que entonces sintió como si se le desprendiera la pierna de la cadera.

"Me sacaron algunas radiografías y se dieron cuenta de que estaba mal mi cadera. Una hernia estaba colapsando por la cadera. Lo más urgente era la operación, porque se iba a estrangular", declaró a mediados de enero de este año.

