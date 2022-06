Shakira: 5 FOTOS que demuestran Piqué es el único perdedor al engañarla

Shakira y Gerard Piqué podrían estar viviendo una crisis en su relación, puesto que diversos medios españoles han dado a conocer que el futbolista del Club Barcelona engañó a la cantante colombiana. Muchos usuarios de redes sociales han reaccionado a los rumores y han indicado que el único perdedor sería el deportista, y para muestra estas 5 fotos.

Este miércoles comenzó a circular la versión de que el defensa español ya no estaba viviendo en su casa junto a la intérprete de "Antología" y sus dos hijos, Milan y Sasha, sino que se habría mudado a su departamento de soltero. De acuerdo a diferentes fuentes, esto sería porque la artista descubrió su infidelidad.

Además, los vecinos de la vivienda, ubicada en Muntaner, en la provincia de Barcelona, han visto a Piqué entrar y salir de su casa a altas horas de la noche. Asimismo, han reportado que ha acudido a algunos centros nocturnos del lugar en compañía de su amigo Riqui Puig y otras personas, incluidas mujeres.

Shakira y Piqué estarían separados Foto: IG @shakira

5 fotos de Shakira tras el engaño de Piqué

Desde que se dio a conocer la noticia, los fanáticos le han puesto más atención a su nuevo sencillo "Te felicito", ya que muchos consideran que es una indirecta para el jugador del Barcelona. “Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso”, “me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebasó el vaso”, son algunas de las frases que han tomado relevancia recientemente.

Hasta el momento, ni Shakira ni Gerard han hablado sobre los rumores, sin embargo, ya se convirtieron en tema de conversación en redes, pues muchos han mostrado su apoyo a la cantante, de 45 años, a quien consideran una de las mujeres más hermosas, carismáticas y altruistas del medio artístico.

