"Usted no es cantante": Lolita Cortés pelea con Horacio Villalobos en "La Academia" EN VIVO

La Academia llegó a su segunda noche y la polémica no se hizo esperar, ya que Lola Cortés y Horacio Villalobos protagonizaron un pleito que encendió las redes sociales.

Todo comenzó con la participación de Jackie, participante de Sinaloa, quien salió al escenario para interpretar "Mala Fama", canción de Danna Paola, una gran conocida del programa.

Tras el acto de la joven comenzaron las críticas, sin embargo, hubo una discrepancia entre jurados que puso las cosas bastante tensas.

Horacio comenzó su crítica diciendo que Jackie hizo un gran espectáculo, pero le había "copiado el estilo a Danna Paola", por lo que tenía que buscar su propio estilo.

Lola Cortés no pudo esconder su molestia y decidió contestar a Horacio, lo que desató un pleito. Y hasta terminó callando al conductor de Venga La Alegría.

"A ver, perdón, pero no puedes denostar la profesión de un crítico, a lo que nos dedicamos, eso no tiene nada que ver. Los críticos de comida, porque no saben cocinar, entonces no deben de hablar de comida, entonces", contestó Villalobos