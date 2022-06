"Galán de balneario": ácidas críticas de Horacio Villalobos y Lolita Cortés en La Academia

La Academia cumple 20 años de historia y este domingo 12 de junio vuelve a abrir sus puertas para que nuevos talentos se muestren ante la audiencia de América Latina.

Una de las características del programa son sus jueces y para esta nueva edición tendremos a Lola Cortés, Arturo López Gavito, Ana Bárbara y Horacio Villalobos.

La noche arrancó con los nuevos talentos y los primeros en salir al escenario fueron Esmeralda, originaria de Guerrero, y Andrés, del estado de Sonora. Ella decidió cantar "Por ti volaré" de Andrea Bocelli y él escogió "Suave" de Luis Miguel.

Lo que llamó la atención de los internautas no fue la interpretación de los alumnos, sino las críticas de Horacio Villalobos y Lola Cortés, quienes no se guardaron nada.

"No me transmitiste nada, tienes una voz caprina que no sirve ni para pop ni para opera. Prepárate, porque no das todavía", le dijo Horacio a Esmeralda