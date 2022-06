“Tin Tan”: Este es el origen del apodo del querido comediante de la Época de Oro del Cine Mexicano

El próximo 29 de junio se cumplirán 49 años del desafortunado fallecimiento de Germán Valdés, quien era mejor conocido como “Tin Tan”, sin embargo, la vida personal del querido y simpático actor surgido en la Época de Oro del Cine en México sigue siendo del interés de sus miles de seguidores y una de las dudas más recurrentes que existen en torno a su figura consiste en saber cuál es el origen del apodo con el que se dio a conocer mundialmente, por lo que en esta ocasión te diremos este y otros datos que posiblemente no sabías acerca del hermano de “Don Ramón”.

Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés y Castillo era el nombre completo del querido actor, nació el 19 de septiembre de 1915 en la Ciudad de México y hasta donde se sabe, pasó su infancia y adolescencia en Ciudad Juárez, Chihuahua donde fue influido por la cultura de los pachucos, lo cual, le ayudaría a crear la identidad de su personaje años más tarde.

El primer acercamiento de Germán Valdés con la industria del entretenimiento ocurrió cuando entró a trabajar como locutor a una estación de radio en Ciudad Juárez y en poco tiempo logró ganarse el cariño del público local debido a que daba muestras de su carisma con divertidos personajes como “Topillo Tapas”, un pachuco sumamente pícaro que marcó las bases para el personaje que lo llevaría a la fama, cabe mencionar que durante esta época también se conocía al locutor como “La Chiva”.

¿Cuál es el origen del apodo de “Tin Tan?

El apodo de “Tin Tan” tiene sus orígenes en Sudamérica, el primero en utilizarlo fue un comediante chileno llamado Juan Muñoz Leyva y dicha palabra derivó del sonido armónico del toque de dos vasos que hacía previo a iniciar sus actos, el cual era como una especie de llamado que le daba identidad y por ello era conocido como “el niño del tin tan”, por ese entonces, el famoso ventrílocuo ecuatoriano, Edmundo Jijón Serrano, quien era mejor conocido como Paco Miller, compartió escenario con el chileno y le pareció muy ingenioso el apodo aunque no así la actuación de Muñoz Leyva, cuya carrera no trascendió dentro de la industria del espectáculo.

A principios de la década de 1940, Paco Miller organizó una gira artística por diversas ciudades de México y Estados Unidos, sin embargo, en su paso por Ciudad Juárez, uno de sus comediantes principales renunció y obligó al famoso ventrílocuo y empresario a buscar su reemplazo, fue aquí donde le recomendaron a Germán Valdés “La Chiva”, quien ya era conocido por su personaje de “Topillo Tapas”.

En esa primera gira, Germán Valdés presentó de manera exitosa su personaje de “Topillo Tapas”, sin embargo, Paco Miller le recomendó cambiar su apodo debido a que “no era tan pegadizo” y fue aquí donde recordó el ingenioso sobrenombre del chileno, “lo tomó prestado” y bautizó al comediante como “Tin Tan”, quien a partir de ese momento comenzó a ser conocido con este mote y en los años siguientes se encargó de darle su propia identidad, la cual, explicó de breve manera durante su película “Músico, poeta y loco”.

“Los muchachos a mí me dicen “Tin Tan”, porque en mí todo es música, nomás no se mande, ‘puro música’, no, ‘músico y poeta’ que es distinto”, señaló el actor, quien a lo largo de su carrera brilló en más de cien películas que le dieron fama mundial.

