Ángela Aguilar: estas son las SIETE nominaciones de su disco “Mexicana Enamorada” en los Premios Juventud

El próximo jueves 21 de julio se llevará a cabo en Puerto Rico la ceremonia de los Premios Juventud, será específicamente en el Coliseo José Miguel Agrelot el recinto en donde se reúnan cientos de artistas para conmemorar lo mejor de la música latina y en español.

Una de las categorías que no puede faltar es la que aplaude al género regional mexicano en la que destacan varios talentos, una de ellas es Ángela Aguilar, la joven que ahora están arrasando y recogiendo el fruto de todo el esfuerzo que por años a llevado a cabo.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, la hija de Pepe Aguilar hizo un llamado a sus millones de seguidores para que voten por ella en una de las siete categorías en las que está nominada. La intérprete de 18 años se dijo muy agradecida por que su música sea del agrado de los organizadores, pero sobre todo por todo el apoyo que recibe de la gente.

En una publicación en la que invitó a votar, también describió cuales son todas las nominaciones que tiene por su disco “Mexicana Enamorada”, que corresponde a su última producción y con la que está recorriendo diversos lugares de México y Estados Unidos ofreciendo un espectáculo en solitario.

“Angelitxs aún no puedo creer lo que hemos podido lograr juntxs con mi disco #MexicanaEnamorada, estoy muy agradecida con @premiosjuventud por estas 7 nominaciones 'Artista femenino - On the rise', 'Mejor canción regional mexicana' por 'Ahí donde me ven', 'Mejor fusión regional mexicana' por 'Ella que te dio' con Jesse & Joy, 'Álbum de la juventud femenino', 'Álbum regional mexicano del año' por 'Mexicana Enamorada', 'Quiero más' y 'Mejor fandom' Angelitxs. Gracias por tanto cariño”, escribió la joven.