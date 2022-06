Aneliz Aguilar conquista con look de verano y se impone como ícono de la moda como Ángela Aguilar

Aneliz Aguilar, hermana mayor de Ángela Aguilar, conquistó las redes sociales al presumir su último look para el verano, pues es bien sabido que se ha convertido en un ícono de la moda para las jovencitas, quienes quieren lucir las prendas en tendencia y buscan inspiración para hacer las combinaciones ideales con el objetivo de verse chic o casuales.

La hija mayor de Pepe Aguilar decidió no ser cantante como sí lo hicieron sus hermanos Ángela y Leonardo, quienes desde muy pequeños mostraron su gusto por la música. Sin embargo, esto no ha sido pretexto para que también destaque en la farándula, pues en redes sociales se ha vuelto muy popular, ya que tan sólo en Instagram tiene 755 mil seguidores, que gustan de ver su vida como una fashionista.

Aneliz Aguilar luce short para el verano

Mientras su hermana Ángela Aguilar muestra las mejores combinaciones para llevar pantalones de talle alto, Aneliz ha conquistado con sus looks con shorts para este verano, pues en sus redes sociales ha subido varios ejemplos de cómo hacer el match perfecto con este tipo de prenda y darles un toque chic, como lo hizo este jueves, cuando compartió un conjunto que gustó mucho a sus seguidores.

Ángela Aguilar combina look con bolso verde Foto: IG @aneliz_aguilar

La joven de 24 años presentó un look azul marino de short holgado y un saco oversize, prenda que está en tendencia desde hace un par de años. El conjunto lo combinó con una blusa de escote halter con manga americana, la cual hizo contraste perfecto, asimismo lo acompañó con un bolso verde militar con cuadrados y una cadena.

"Can it please be the weekend already?!" (¿Puede ser el fin de semana ya?), escribió Aneliz en la descripción del post de Instagram que ya llegó a los 19 mil "me gusta" y tiene cientos de comentarios de sus admiradores y de sus familiares, como su prima Majo Aguilar, quien colocó "Marilyn who?" (¿Marilyn, quién?), haciendo una comparación con la diva de Hollywood debido a su estilo.

Aneliz luce conjunto de short Foto: IG @aneliz_aguilar

