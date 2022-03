Aneliz Aguilar no es cantante, pero ¿qué estudió la hermana mayor de Leonardo y Ángela?

Aunque se desconoce mucho sobre la vida de Aneliz, una de las hijas de Pepe Aguilar, poco a poco se han ido destapando algunos detalles en relación a la heredera del cantante.

Se trata de la segunda hija del famoso y la primera con el matrimonio que sostiene con su esposa Aneliz, el primer hijo del intérprete de “Por mujeres como tú” es Emiliano.

Aneliz Aguilar está por cumplir 24 años el 7 de abril, nació en el año 1998 y es mayor por un par de años que Leonardo y Ángela, cuenta con la nacionalidad mexicana y estadounidense.

¿Cuál es su grado de estudio?

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales se ha dado a conocer que la joven tiene un gusto por la moda, además en uno de los blogs de su familia, Pepe Aguilar mencionó que Aneliz era muy buena para organizar eventos.

Aneliz Aguilar no se dedica a la música, pero no porque no tenga una bonita voz, lo que pasa es que ella prefiere llevar a cabo otras actividades y en algunos momentos se ha subido a cantar con los integrantes de su familia.

La hermana de Ángela estudió en Estados Unidos una carrera en la que puede aportar al desempeño y carrera de la dinastía Aguilar, se desenvuelve como: Etertainment business management o gestión empresarial del entretenimiento en español.

Además es muy apasionada de las redes sociales en las que sube fotografías llenas de estilo y vistiendo muy a la moda que rápidamente consigue las reacciones de sus más de 700 mil suscriptores.

“¿Cómo están? Perdón por no subir posts en estos días es que no me sentía al 100 (no por covid solo resfrio) pero hoy me siento mucho mejor! Y salió el sol. Los extrañe!”, escribió hace unos días junto a una foto que ya tiene más de 70 mil likes.

