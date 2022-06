Ángela Aguilar: Esta es la extraña cábala a la que le adjudica su éxito | VIDEO

Con tan solo 18 años de edad, Ángela Aguilar ha logrado consolidarse como una de las máximas figuras de la música en México y más allá de su talento vocal y presencia sobre el escenario, la “Princesa del Regional Mexicano” le adjudica su éxito a una extraña cábala que dejó boquiabiertos a todos sus fans, por lo que en esta ocasión te contamos todo que dijo la hija menor de Pepe Aguilar.

Esta revelación de Ángela Aguilar fue realizada a través de historias compartidas en su perfil oficial de Instagram donde lo primero que hizo fue justificar su ausencia en redes sociales durante los últimos días afirmando que se la había pasado “metida en el estudio” preparando algunas nuevas canciones y después aseguró estar más que emocionada por sus siete nominaciones a los Premios Juventud 2022 y fue aquí donde aprovechó para explicar su exitosa relación con el número siete.

Ángela Aguilar es una de las figuras más influyentes de toda la farándula. Foto: Especial

“No saben los felices que estamos y estoy con estas siete nonuminaciones, perdón pero siento que el número siete me acompaña mucho porque en Premios Lo Nuestro también fueron siete nominaciones, ahorita son siete nominaciones, el cumpleaños de mi mamá es el 7 de diciembre, el de mi papá el 7 de agosto, el de mi hermana el 7 de abril, como que hay muchos sietes en la familia y estoy muy contenta”, fueron las palabras de la intérprete de “Dime cómo quieres”, quien se mostró más que entusiasmada por el que este número cabalístico apareciera de nuevo en su vida.

Las 7 de las 33 categorías en las que Ángela Aguilar está nominada en Los Premios Juventud 2022 son “Artista Femenino”, “Mejor canción Regional Mexicana”, “Mejor Fusión Regional Mexicana”, Álbum de la Juventud Femenino”, “Álbum Regional Mexicano del año”, “Quiero más” y “Mejor Fandom”. La ceremonia de premiación será el próximo 21 de julio y los ganadores serán elegidos a través de votaciones del público, las cuales ya se realizarán a través del portal oficial de Los Premios Juventud.

Ángela Aguilar y sus ritos

Esta no es la primera vez que Ángela Aguilar demuestra ser una mujer de cábalas, supersticiones y de ritos debido a que tiene diferentes amuletos y objetos que no pueden faltar en su camerino previo a sus conciertos pues así lo dejó ver hace unos meses en uno de sus videos compartidos en su canal oficial de YouTube.

"Mi incienso es de palo santo, tengo mis piedritas, vayan a ver mis piedritas. Cada una tiene un significado especial, no les voy a contar porque si les cuento ya no es especial, pero me acompañan en mi gira y en mi camerino pido flores blancas, agua, fruta y Maruchan", señaló Ángela Aguilar, quien trata de estar lo más relajada posible antes salir a deleitar a su público.

SIGUE LEYENDO:

Ángela Aguilar: 5 FOTOS que confirman que heredó la belleza de Flor Silvestre

Minivestidos de mezclilla, la prenda que no puede faltar en tu clóset, según Danna Paola y Ángela Aguilar