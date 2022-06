Ángela Aguilar recomienda a sus fanáticas no tener novio, pero si les rompen el corazón "dediquen" ESTA canción

Ángela Aguilar considerada la "princesa de la música mexicana" triunfa con su espectáculo “Mexicana enamorada”, el show en solitario en el que comparte las canciones de su último disco y algunas otras piezas populares del género regional.

Recientemente se presentó en el Auditorio Telmex en Guadalajara, Jalisco en el que cautivó a los asistentes que no dejaron de corear sus canciones, pero no sólo les ofreció música, la hija de Pepe Aguilar les recomendó a sus seguidores no tener novio, esto debido al dolor que causa el perder alguien querido o que le puedan romper el corazón en una relación.

Pero también dijo que a los que si se aventuran en estar con alguien y no resulta como lo planearon pueden cantar “Inevitable”, un tema que habla de desamor y que fue escrito por la misma Ángela Aguilar y el que presuntamente fuera su expareja, el compositor Gussy Lau.

“Muchachas, les quiero aconsejar que no tengan novio, pero para los que tomamos esa terrible decisión de tener novio y si algún día les rompen el corazón, que espero que no dedíquenles esta canción, ‘inevitable’”, describió.

La presunta relación de Ángela Aguilar y Gussy Lau

La estrella fue vinculada sentimentalmente con el artista originario de Sinaloa, el rumor salió después de que se filtrara una fotografía en la que aprecian juntos, fue el compositor quien dijo que estaba saliendo con la joven, pero después Ángela dijo que no le parecía correcto que la gente estuviera hablando de su vida personal y no se su amplia carrera.

Aunque Ángela dio a entender que la relación que podría haber tenido con Gussy Lau había terminado a raíz de que la noticia se hizo pública, ya no volvió a hablar más del tema y se desconoce en cómo quedaron.

