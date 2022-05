Ángela Aguilar, Pepe y Leonardo hablan desde la intimidad; posan para portada y compiten contra las Luceros

Este lunes 30 de mayo el mundo de los espectáculos está repleto de noticias, pues mientras Lucero y Lucerito Mijares dejaron ver como nunca su relación de madre e hija en la revista Quién, la Dinastía Aguilar causó sensación al mostrarse por primera vez desde la intimidad tanto de la dinámica familiar que mantienen como por el impacto que significa para ellos ser la inspiración más importante de miles de mexicanos; de ahí la razón que tanto Ángela como Leonardo y Pepe estén en tendencia en redes sociales.

Ángela Aguilar, Pepe y Leonardo posaron para la portada de la revista Caras para confirmar que son la familia más importante del momento por la relevancia e impacto que su música ha tenido en el país e incluso fuera de las fronteras de México, en especial por el talento de la intérprete de "En realidad", quien se ha convertido en toda una sensación al ser nombrada como la "princesa del regional mexicano".

Ahora, con esta lujosa portada de revista, Ángela, Leonardo y Pepe Aguilar posaron como la gran familia que son y para ello también incluyeron a sus dos perritos, quienes son dos miembros más del clan. Aunque la Dinastía se fundó en la década de 1950 con Antonio Aguilar tuvo su gran salto a la fama con su música y talento para la actuación, el líder actual es el intérprete de "Prometiste", quien junto a sus hijos dejó ver el lado más íntimo y privado que no se ve ni en los escenarios ni en las redes sociales.

La guapa Ángela Aguilar conversó con la revista para destacar cómo su salto a la fama ha logrado que las nuevas generaciones se acerquen a la música mexicana, incluyendo los grandes éxitos de hace más de 50 años que impusieron sus abuelos, Antonio Aguilar y Flor Silvestre. "El corazón de las nuevas generaciones está lleno de mexicanidad y yo creo estamos aprendiendo, como generación, a amar nuestras raíces y a crear con base en ellas", dijo.

A pesar de ello, por primera vez Ángela Aguilar mostró su lado más vulnerable al afirmar que siente presión por ser el nuevo ejemplo a seguir de los más jóvenes, en sus palabras, "es una gran responsabilidad y una posición que se me ha impuesto al ser mexicana y americana". En ese mismo sentido, destacó que una de sus mayores preocupaciones es cuidar su imagen y lo que sus fans ven, ya que ella no sólo es un apellido.

"Yo quiero que mi imagen como cantante y como mujer sea buena, y que si mis seguidores se meten a mi perfil no vean algo malo, sino que vean lo bueno, que me conozcan y vean que disfruto jugando con mis perros, estando con mis caballos, conociendo mi música, viendo mi ropa; creo que hemos creado esta plataforma de aceptación personal que me llena de orgullo", dijo.