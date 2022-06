Aracely Arámbula revela fuerte razón por la que no tuvo parejas después de Luis Miguel

Aracely Arámbula confesó que no ha tenido ninguna pareja estable después de que terminó con Luis Miguel, quien es el padre de sus dos hijos. La actriz ha vuelto a la televisión mexicana por lo que reveló la fuerte razón por la que no ha tenido un noviazgo a pesar de ser una de las mujeres más guapas del espectáculo.

"La Chule" y el cantante "Culpable o no" comenzaron una relación en 2005; tiempo después tuvieron a sus hijos Miguel y Daniel Gallego Arámbula, no obstante, tras cuatro años juntos, la pareja terminó. A partir de ese momento, el llamado "Sol de México" se ha encontrado en medio de la polémica, pues se dice que no ha dado la respectiva manutención de los pequeños que ya tienen 15 y 13 años de edad.

Aracely Arámbula revela la razón por la que no ha tenido novio

A pesar de que Aracely es una de las artistas más hermosas del medio artístico, no ha tenido novio, así lo reveló la actriz durante un encuentro con la prensa, en la que dio algunos detalles sobre la nueva versión de "La Madrastra", telenovela que marca su regreso a la pantalla chica en México.

La también cantante destacó que está muy involucrada en sus proyectos, por lo que no ha encontrado a alguna persona que se adapte a la vida tan ajetreada que lleva. "Tengo mucho amor con mis perrunos. Ando muy ocupada, yo creo que una pareja no me aguantaría el ritmo porque la verdad estoy en mil cosas. Entonces por ahorita no”, sentenció.

Sobre su regreso a la televisión, Arámbula habló sobre su coprotagonista Andrés Palacios en "La Madrastra" y aseguró que ambos tienen una excelente relación, así como una química laboral que reflejarán en cada escena. “Lo único real es que somos muy buenos amigos. Nos queremos mucho y está muy padre trabajar con alguien con quien ya tengo ese sentimiento de querer trabajar juntos y de conocernos”, mencionó.

