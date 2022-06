Nay Salvatori revela como Cecilia Galiano la humilló en televisión nacional: VIDEO

Una de las conductoras más polémicas de la televisión mexicana, sin duda alguna es Cecilia Galiano quien ganó gran popularidad debido a su participación en “Sabadazo”, sin embargo, mucho se ha dicho que la argentina es muy especial y algunos la han tachado de problemática y payasa.

Para muestra la polémica relación que tenía con su ex compañera “Gomita” a quien se dice que tanto Cecilia Galiano como Laura G no pararon de hacerle la vida imposible, ahora la ex diputada Nay Salvatori comparte cómo fue su experiencia de trabajar con la actriz y conductora argentina en un programa de comedia, pues asegura que trató de humillarla.

¿Qué pasó entre Cecilia Galiano y Nay Salvatori?

La exdiputada compartió en sus redes sociales un video en donde cuenta cómo fue su experiencia de trabajar con Cecilia Galiano pues antes de su paso por la Cámara Baja, Salvatori participó en un programa de comedia ahí conoció a la argentina y no tiene buenos recuerdos.

Según la misma política cuenta que aunque durante el tiempo que duró el reality show, estaban en una casa como tipo “Big Brother”, por lo que en aquellos años (2009) le gustaba mucho maquillarse los ojos de manera exagerada.

Ante la forma de maquillarse los ojos de Nay Salvatori, Cecilia Galiano se acercó a ella y enfrente de todos la cuestionó el por qué lo hacía, sin embargo, cuenta la ex diputada que la conductora no dejó que respondiera y en breve la atacó asegurando que si se maquillaba de forma exagerada es por que estaba fea.

“Estábamos en una casa como Big Brother, y yo me maquillaba mucho los ojos, me encantaba, ¿por qué? Por que puedo, un día esta vieja (Cecilia Galiano) se me acerca y me dice: ‘¿Por qué te maquillas tanto?’, me dijo: ‘Has de tener una cara de la chingada como para tenerte que estar maquillando tanto los ojos’ y yo así de…(pone cara de sorprendida)”, contó Nay Salvatori

Luego, la ex diputada siguió comentando que el desagradable comentario de Cecilia Galiano hacia ella lo hizo frente a todos los demás participantes de aquel reality show, por lo que se sintió incomoda y no tuvo otra opción más que comenzar a reír nerviosamente.

“Me lo dijo delante de todo mundo, estábamos platicando como que de otra cosa y me dijo: ‘y tu ¿por qué te maquillas tanto los ojos? Me dijo: ‘seguramente has de tener una cara de la chingada’ y yo así de perra, wey, obviamente yo me empecé a reír de esa risa nerviosa…se me hizo tan fuera de lugar y tan desagradable su comentario que desde ahí la odie y la vieja se sentía se los juro hecha a mano, siempre mamona, muy pedante y la verdad a mi me cayó muy mal por qué no haces estos tipos de comentarios y menos delante de otra gente y menos si no hay confianza”, continuó contando Nay

Durante el video, Salvatori recordó que en ese mismo programa conoció a Galilea Montijo quien asegura es buena onda, al igual que Roxana Castellanos, en general todos fueron agradables excepto Cecilia Galiano.

