¡Qué tierna! Así bailaba Eva Luna cuando era una niña; Camilo la presume con orgullo | VIDEO

Una de las parejas sensación en el mundo del espectáculo es la que conforman Evaluna y Camilo, quienes además tiene poco de haberse convertido en padres tras la llegada de su pequeña Índigo. Desde que ambos se enamoraron han compartido su cariño con su público a través de las redes sociales y así lo han realizado hasta la fecha.

Hace un par de días, la hija de Ricardo Montaner publicó un tierno video donde aparece el intérprete de "Tutu" y "Vida de rico" con su hija en brazos y bailando. Las reacciones fueron inmediatas por parte de los internautas, quienes quedaron derretidos ante la escena entre padre e hija.

Sin embargo, parece que las muestras de afecto continuarán por mucho tiempo, pues se nota que ambos jóvenes nacieron el uno para el otro. En este caso, el cantante subió a su cuenta de Instagram un video donde aparece Evaluna, pero de niña y bailando como sólo los niños saben hacerlo, con mucha gracia y energía.

Evaluna demuestra que nació para ser toda una artista

Orgulloso y enamorado, Camilo subió una grabación donde aparece Evaluna cuando tenía entre cuatro y cinco años de edad. Durante un viaje en yate, la actriz y cantante da muestras de sus habilidades natas para el baile.

Frente a la cámara, se desliza de un punto a otro para ejecutar algunos pasos y claro, divertirse en el intento. Quienes grabaron la escena le echaron muchas porras y emocionaron al mirarla.

El video lo publicó el famoso a razón de estar en víspera del Día de las Madres:

"Con permiso... les dejo el mejor video que han visto en sus vidas. FELIZ PRIMER DÍA DE LAS MADRES @evaluna! Naciste para serlo. Me acuerdo cuando recién nos conocimos y me decías que tu sueño más grande era esto que estás viviendo en este momento.

Dios no se equivocó en dejar a Índigo en tus manos. Tienes en tu madre y en la mía los mejores ejemplos!! Aprendo de ti a diario!! Chao. Vamos a dormir que tenemos sueño los dos jajaja", le escribió Camilo a su esposa.

