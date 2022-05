Mijares y su insólita faceta como artista infantil; no volverás a verlo igual

Manuel Mijares es uno de los artistas más queridos del espectáculo mexicano. Si bien ya no es mostrado en entrevistas cada fin de semana, sus fechas en conciertos siguen presentando llenos totales y su música sigue viva gracias a sus fanáticos.

Sin embargo, solamente los fans acérrimos del intérprete de Soldado del amor saben que el exesposo de Lucero grabó una canción para niños.

Pareciera que al cantante no le enorgullece esta pieza, pues no hay ningún registro de ella en su página oficial, no hay registro de que la haya cantado en vivo y no se encuentra en ninguna de sus recopilaciones de éxitos.

Esto puede explicarse con que la mayor parte de su público es adulto, la melodía es parte de un disco en el que colaboró con varios artistas y además desentona con todo su material; no obstante, aún así es interesante conocerla.

El intérprete cantó esta melodía en 1988

La canción que Mijares sepultó en la historia

En 1988, hace 34 años, la empresa Emi Capitol tuvo la idea de realizar un disco que incluyera a artistas conocidos para interpretar melodías dirigidas a los menores de edad.

La obra en cuestión se llamó Erase una vez , cuentos y relatos musicales y es tan vieja que se vendió a través de viniles y cassettes. Gracias a la tecnología, algunos usuarios de las redes han logrado digitalizar estos éxitos.

Junto con Yuri, Fandango, Pandora, Daniela Romo, entre otros, el intérprete de Si me tenías decidió entrar en este proyecto para proyectar su trabajo a un público que no estaba a acostumbrado a su estilo.

La melodía que le tocó cantar a Manuel fue Oso goloso, una canción que hablaba sobre un conflicto al que se enfrentaban los animales del bosque.

La letra habla de un úrsido llamado Javier que despierta de su hibernación completamente hambriento, al no encontrar una fuente de alimento, decide comerse todo lo que ve, incluso a otros seres vivos.

Esto desata el caos en el bosque, por lo que Josefina la ardilla decide tomar cartas en el asunto y enfrentar al grandulón, quien logra hacer que el oso vomite a todos los animales y después se declara vegetariano.

