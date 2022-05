"Nada que recriminarle": Lucero manda mensaje a Mijares; revela cómo es su relación tras su divorcio

Lucero y Manuel Mijares formaron una de las parejas más estables del espectáculo, sin embargo, se divorciaron en 2011 causando una gran conmoción. Ahora, a más de 10 años de su separación, 'La novia de América' se sinceró y confesó cómo es su relación con su exesposo, con quien tuvo dos hijos, Lucerito y José Manuel.

En una entrevista para la revista Quién, la cantante y actriz de 52 años habló sobre los recientes shows que ha dado junto al intérprete de 'Para amarnos más' y 'Bella', entre ellos el concierto digital 'Siempre amigos' y el más reciente 'Hasta que se nos hizo', con el cual ya ha recorrido varios partes de México y planean estar en otras ciudades de la república.

“Lo nombramos ‘Siempre amigos’ porque es genuino, tenemos un pacto de amistad y respeto, no es fingido ni es porque sea conveniente, es porque así lo sentimos. Por supuesto que existió un gran amor y por eso nos casamos. Fuimos muy felices, disfrutamos de muchas cosas y decidimos tener dos hijos, pero no hay nada más, sólo respeto y un profundo cariño entre nosotros”, dijo.

‘Siempre amigos’ unió a Lucero y Mijares Foto: Especial

¿Cómo es la relación entre Lucero y Mijares?

Durante la conversación con la publicación, la protagonista de 'Alborada' indicó que no tiene “nada que recriminarle y tampoco hay rencor" contra Mijares, por lo que han hecho una buena mancuerna no sólo en el escenario, sino también como padres de Lucerito y José Manuel, quienes ya son todos unos jóvenes que heredaron su pasión por la música.

“No somos una familia disfuncional, somos funcionales a nuestro estilo. No sé si somos ejemplo para alguien o no, pero si así nos consideran, se agradece muchísimo, nos sentimos cómodos y a gusto teniendo la forma de vida que tenemos”, comentó la actriz, quien agregó que a pesar de no vivir juntos, siempre están cerca y esto le ha servido a sus hijos, quienes los pueden visitar sin "hacer maletas".

"Nuestra relación está basada en el respeto, estamos contentos como ex esposos y así estaremos siempre”, indicó la intérprete de 'Cuéntame'.

Lucero y Mijares se divorciaron después de 14 años Foto: Especial

¿Lucero regresaría con Mijares?

Ante su más reciente gira 'Hasta que se nos hizo', los fans han pedido a los cantantes de 'El privilegio de amar' que retomen su relación, sin embargo, Lucero descartó de forma definitiva esta posibilidad, ya que ella actualmente tiene a su pareja Michel Kuri, mientras que Mijares ha comenzado a salir con Pita de la Vega, según trascendió hace unos meses en los medios.

“Es que somos muy buenos amigos, somos dos personas civilizadas y no hay manera de resarcir una relación como pareja”, dijo la estrella de televisión, que también aprovechó para aclarar que su actual novio no le tiene celos a su exesposo y que por el contrario lo admira como artista.

