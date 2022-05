Lucerito Mijares reaparece junto a Lucero y se roba toda la atención con su belleza

Lucerito Mijares reapareció en las redes de su mamá Lucero y como siempre, cautivó a sus fans al robarle la atención con su belleza a la llamada 'Novia de América'. Madre e hija posaron en una selfie, en donde dejaron ver su excelente relación y evidencia su parecido físico.

La intérprete de 'Cuéntame' subió a sus historias de Instagram unas fotos y videos en las que dio a conocer a sus 3.8 millones de fans que disfrutó del musical 'Hamilton: An American'. No obstante, no estuvo sola, pues contó con la compañía de su hija de 17 años, quien ha expresado su fascinación por esta industria y hasta ya debutó en una obra.

Lucerito Mijares roba la atención con su belleza

La también hija de Manuel Mijares apareció en una selfie junto a su mamá, quien colocó la frase "Dos Luceros emocionadas en el intermedio de @hamiltonmusical". En la imagen se puede ver a la protagonista de 'Alborada' y la joven promesa de la música portando un cubrebocas y vistiendo ambas de negro.

Lucero y Lucerito Mijares en un musical en Nueva York Foto: Especial

La foto ya fue replicada por algunos fans en plataformas de redes sociales y destacaron que la hija de los intérpretes del 'Privilegio de amar' heredó la belleza de su madre, pues aunque no luce ropa vistosa y maquillaje extravagante, siempre se ve linda, conquistando con su carisma y buena actitud.

Lucero y Lucerito Mijares en Nueva York

La semana pasada, Lucero reveló en sus redes sociales que se encontraba de viaje en Nueva York, y que está acompañada por su hija de 17 años. Ambas están en la emblemática ciudad estadounidense para disfrutar algunos musicales, pues son admiradoras de este género, por lo que han dejado ver sus fans algunas de las obras que más les han gustado.

La hija de Lucero y Mijares se han ganado el cariño del público desde que se subió por primera vez al escenario junto a los cantantes, pues demostró que tiene el talento y la pasión para destacar en la industria musical. Aunque no tiene planes de lanzar próximamente un disco, sigue con su participación en algunos conciertos de sus papás, quienes la han apoyado en este exitoso inicio de su carrera.

SIGUE LEYENDO:

“¡Ya no!”: Así reaccionó Lucerito Mijares a la idea de una boda entre su mamá y Michel Kuri

Lucerito Mijares heredó los gestos de su mamá; VIDEO confirma que hacen graciosas expresiones