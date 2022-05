La vez que Lucero explotó contra la prensa por culpa de su guarura; se volvió un escándalo nacional | VIDEO

La cantante, actriz y empresaria, Lucero, es una de las grandes figuras del espectáculo en México y en otras partes del mundo, es reconocida como una de las celebridades que menos escándalos ha tenido en su vida, sin embargo, un desliz en el 2003 marcó su vida para siempre.

La exitosa actriz protagonizó un bochornoso espectáculo durante la develación de las 100 representaciones de la obra “Regina” en el teatro San Rafael de la ciudad de México.

Lucero confesó durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, que en aquella ocasión estaba de lo más tranquila, tanto que tenía previsto acudir al evento sin seguridad, a lo que su amigo y compadre, Alejandro Soberón, le pidió que por favor acudiera al teatro con uno de sus agentes de seguridad por la creciente ola de inseguridad que se vivía en aquel momento.

Lo malo de esa decisión es que la actriz fue abordada por la prensa que acudió para cubrir la cita y las preguntas incómodas sobre su vida y el rodaje en aquel momento de la cinta “Zapata” comenzaron a salirse de control, al grado de que el guardaespaldas que la acompañaba intentó poner orden y reaccionó sacando su arma de cargo para apuntar a los representantes de los medios d comunicación.

El escándalo fue visto a nivel nacional e internacional y la respuesta de Lucero fue todavía más hiriente para los reporteros, al defender al elemento de seguridad, que en su perspectiva solo se defendió de algunas agresiones que llevaron a cabo los reporteros y los camarógrafos.

Lucero señala que el sujeto siempre fue muy amable con ella y esa noche tuvo la mala fortuna de tomar una mala decisión, cosa que la afectó también en su carrera.

Fue tal la presión de los medios para que la cantante y actriz aclarará las cosas sobre el incidente, que acudió a un encuentro con la prensa sin pensar que sería una rueda de prensa muy complicada, de la cual salió muy mal y además es motivo del famoso meme con la frase ¿Yyyyyy?

“Mi gravísimo error fue salir con los compañeros de los medios, no sabes la cantidad de groserías que recibí, pero no sé que me dijeron de mi mamá y entonces ahí me enfurecí muchísimo, desde esa vez ya no me enojo, todo se me resbala para no caer en provocaciones”, finalizó la experimentada actriz y cantante.