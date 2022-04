Lucero: Este fue el verdadero motivo por el que se divorció de Mijares

Han paso poco más de 12 años desde que Lucero y Manuel Mijares anunciaron su divorcio a través de un comunicado, sin embargo, todavía hay muchas personas que no saben cuáles fueron los motivos que orillaron a la mediática pareja a tomar la drástica decisión de separarse, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos acerca de ruptura que causó una gran conmoción en el medio del espectáculo.

“La novia de América” y “El Soldado del amor” comenzaron a salir a mediados de la década de 1990 cuando ambos eran de las máximas celebridades de la música en México, por lo que la noticia de su romance emocionó a miles de mexicanos, quienes siguieron muy de cerca la mediática relación y luego de poco más de un año de novios, decidieron casarse y dicho evento quedó grabado en la memoria de miles de personas pues su boda fue transmitida a través de la señal de Televisa confirmándose como la pareja más mediática del momento.

Lucero y Mijares se casaron en 1997. Foto: Especial

La relación entre Lucero y Mijares parecía ser un cuento de hadas y la felicidad se incrementó aún más cuando se convirtieron en padres, su primogénito fue José Manuel, quien actualmente tiene 20 años y años más tarde le dieron la bienvenida a Lucerito, quien hace un par de meses cumplió 17 años y ya es toda una celebridad en redes sociales.

Pese a que parecía que la familia Mijares Hogaza vivía en una fantasía, todo cambió en el año del 2010 cuando comenzó a correr el rumor de su inminente separación, pero la pareja lo negó en diferentes ocasiones, no obstante, fue hasta marzo de 2011 cuando emitieron un comunicado en el que confirmaron su separación, no obstante, pidieron respeto y para no entrar en detalles por lo que no explicaron en su momento la situación que los había obligado a terminar con su relación.

¿Por qué se divorció Lucero de Mijares?

Debido a que la ex pareja decidió guardar silencio sobre su separación se han generado todo tipo de especulaciones sobre su divorcio, sin embargo, poco a poco han ido saliendo a la luz datos que explican por qué terminaron alejados y es que según lo han declarado, decidieron no hablar del tema de forma abierta con el único objetivo de proteger a sus hijos.

De acuerdo con declaraciones de Mijares, su separación de Lucero se originó debido a que ambos tenían una fuerte carga de trabajo y debido a ello ya casi no se veían, por lo que poco a poco la llama del amor se fue apagando y cuando esta finalmente se extinguió decidieron separarse quedando como buenos amigos.

Lucero y Mijares siguen siendo grandes amigos. Foto: Especial

Como se mencionó antes, la separación de Lucero y Mijares fue de mutuo acuerdo y luego de su separación no han tenido ni un solo problema pues encontraron la manera de seguir muy cercanos para mantener su relación familiar intacta ya que es un vínculo que siempre van a compartir.

Cabe mencionar que en diferentes ocasiones se les ha cuestionado sobre la posibilidad de que se den una segunda oportunidad como pareja, sin embargo, lo han descartado completamente pues han manifestado que son muy respetuosos de sus respectivas parejas.

SIGUE LEYENDO:

¿Lucero y Mijares serán ABUELOS? Esto reveló la cantante respecto a la idea de tener nietos

Lucerito Mijares viaja a Nueva York al estilo de Ángela Aguilar; Lucero revela sus lujosas vacaciones