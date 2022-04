Lucerito Mijares viaja a Nueva York al estilo de Ángela Aguilar; Lucero revela sus lujosas vacaciones

Lucero reveló en su cuenta de Instagram que ha hecho un viaje a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, sin embargo, no está sola, pues cuenta con la compañía de su hija Lucerito Mijares. Ambas artistas ocuparán estas lujosas vacaciones para disfrutar los shows que ofrece el emblemático lugar.

Al igual que Ángela Aguilar, quien hace unos días estuvo en la ciudad neoyorkina, 'la novia de América' y su pequeña eligieron este lugar para pasar unos días, sin embargo, a diferencia de la hija de Pepe Aguilar que ofreció una serie de conciertos, la actriz y la joven de 17 años están para disfrutar de diferentes obras de teatro.

Lucero y Lucerito Mijares están en Nueva York

Fue por medio de sus historias de Instagram que Lucero Hogaza, de 52 años, reveló que había viajado a los Estados Unidos junto con la hija que tuvo con Manuel Mijares. La protagonista de 'Alborada' compartió con sus más 3.8 millones de seguidores, una foto en la que aparece Lucerito y ella en un teatro.

"9 días en NY para ver 15 musicales, amando el teatro!!!. El día de nuestra llegada lista para ver @beetlejuicebway que es ESPECTACULAR, verdad @luceromijaresoficial", colocó la intérprete de 'Cuéntame' en la imagen en la que se puede ver a Lucerito Mijares sentada junto a ella en la puesta en escena 'Beetlejuice on Broadway'.

Lucero y Lucerito están en Nueva York Foto: Especial

No es de sorprender que hayan elegido pasar el tiempo en el teatro, pues la hija de Lucero y Mijares se ha declarado fanática de los musicales, siendo uno de sus favoritos 'La jaula de las locas', puesta en escena en la que debutó hace algunos meses y en la que probó otra faceta al cambiar de look, dejando a todos boquiabiertos.

¿Lucerito Mijares vs Ángela Aguilar?

La hija menor de 'la novia de América' y el cantante de 'Soldado del Amor' ha decidido seguir los pasos de sus padres en la música, convirtiéndose en una de las grandes promesas de la industria. Sin embargo, ha sido comparada con Ángela Aguilar, quien es parte de una de las dinastías más importantes del regional mexicano.

Al respecto, Lucerito ha aclarado que no ha convivido con ella, pero está dispuesta a unir sus talentos. "La verdad no tengo el gusto de conocerla y no sé por qué hacen tanta competencia. Me encantaría hacer algo con ella y pues a ver qué sale", dijo durante un encuentro con la prensa.

