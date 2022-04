Ángela Aguilar se hospeda en lujoso hotel de Nueva York; una noche cuesta casi 100 mil pesos

Una vez más Ángela Aguilar deja ver algunos lujos con los que viven ella y los miembros de su familia, incluyendo a sus perritos, esto luego de que la cantante diera pistas en sus redes para descubrir el hotel en el que se hospedó mientras estuvo en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, en el que una noche cuesta casi 100 mil pesos.

Luego de el escándalo en el que se vió envuelta al darse a conocer fotos de la relación que mantenía en privado con el compositor Gussy Lau, la joven interprete y su familia viajaron a Francia, para luego regresar a EU, en donde Ángela realizó diversas presentaciones como parte de su tour "Mexicana Enamorada 2022".

Ángela Aguilar se hospeda en lujoso hotel de Nueva York

Una de las ciudades que la hija menor de Pepe Aguilar visitó fue Nueva York, y de acuerdo a lo que dejó ver en su cuenta de Instagram, el lugar que eligieron para hospedarse fue el icónico Hotel Plaza, lo que se pudo confirmar con una imagen en la que se ve a uno de sus perros de raza pug sobre una manta con el logo del lujoso sitio.

Ángela dejó ver algunos detalles de su estancia en Nueva York. Foto: IG @angela_aguilar_

De acuerdo con diversos sitios especializados en hospedaje y turismo, una noche en el lujoso Hotel Plaza de NY tiene un costo que va de los 25 mil hasta casi los 100 mil pesos, dependiendo de las amenidades que se elijan y sí se trata de una suite de lujo o una sencilla, aunque no se sabe que tipo de habitación fue la que ocupo la cantante.

Con lo que Ángela dejó ver en sus redes se vuelve a confirmar que es una joven artista que no escatima en sus gastos, pues como ya en otras ocasiones lo ha mostrado, gusta de ropa, accesorios y calzado de reconocidas marcas internacionales como Prada eYves Saint Laurent.

La joven cantante triunfa en Estados Unidos

La intérprete de temas como "En realidad" y "Ahí donde me ven", acaba de dar por finalizado su tour por Estados Unidos después de 12 fechas con un gran éxito, mismas en las que se presentó en lugares emblemáticos de aquel país como el YouTube Theatre en California, el Chelsea Theatre en Las Vegas, The Pavilion at Toyota en Dallas, y el The Beacon Theatre en Nueva York.

Ángela tiene llenos totales en su tour por EU. Foto: IG @angela_aguilar_

