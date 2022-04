¿Lucero y Mijares serán ABUELOS? Esto reveló la cantante respecto a la idea de tener nietos

Lucero y Mijares se han consolidado como uno de los dúos más reconocidos y apreciados dentro del mundo del espectáculo en México, esto desde que nació su romance durante el rodaje de la película Escápate conmigo, en la que protagonizaron una historia de amor invaluable en junio de 1987.

A pesar de que fue hasta 1997 que se casaron, la famosa actriz y el aclamado cantante cosecharon año tras año una química que fue seguida por los medios y por sus fans, por lo que es fácil comprender que su relación fue una de las más seguidas hasta su divorcio en marzo de 2011, esto luego de 14 años de casados y uno de novios.

Luego de enfrentar decenas de polémicas respecto a la relación que tienen tras su divorcio hace 10 años, ahora los famosos cantantes han vuelto a sorprender a sus seguidores, esto específicamente derivado de unas recientes declaraciones que realizó lucero ante la prensa, mismas que tienen relación con la idea de ser abuelos.

Vale la pena recordar que recientemente Lucerito Mijares y su hermano José Manuel acapararon la atención por aparecer prácticamente transformados en unos adultos.

Lucero y Mijares estuvieron 14 años casados. Foto: Especial

Es bajo este panorama que ahora ha llamado la atención el hecho de que Lucero habló respecto a la idea de convertirse en abuela, pues recordemos que su hijo José Manuel Mijares ya tiene 20 años.

Fue durante su llegada a la Ciudad de México que "La novia de América" fue abordada por diversos reporteros, quienes le cuestionaron la idea de que sus hijos le dieran nietos, y su respuesta conmocionó al público.

“No, para qué. Yo así estoy mejor, sin ser abuelita todavía”, reveló Lucero, quien entre risas confesó que ella sería de las abuelas que dicen "que se cuiden solitos".

Lucerito y su hijo José Manuel, quien ya tiene 20 años. Foto: Especial

En suma, reveló que ella estará feliz con cada una de las decisiones que tomen sus hijos, pues reveló que confía en ellos y que los apoyará en su camino.

“No, yo digo que mis hijos sean felices, si se quieren casar o si no quieren, si quieren tener hijos o si no quieren, no importa. La verdad es que yo respeto, es su vida, es el camino que vayan teniendo y eligiendo porque son adultos, uno de ellos y la otra pronto lo será, que elijan lo que quieran hacer en su vida”, reveló la exesposa de Mijares.