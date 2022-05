Vicente Serrano habría interpuesto orden de restricción contra Héctor Suárez Gomís

El periodista Vicente Serrano habría interpuesto una orden de restricción contra el actor Héctor Suárez Gomís tras la confrontación que mantuvieron ambos personajes el pasado miércoles 4 de mayo en una plaza comercial al sur de la Ciudad de México, la cual terminó en golpes y con el actor detenido.

La noticia fue dada a conocer este viernes en el programa "En Shock", que conduce el periodista Jorge Carbajal, quien indicó que de acuerdo con los reportes más recientes acerca de este caso, el abogado de Suárez Gomís habría intentado llegar a un acuerdo con Serrano en torno a obtener el perdón si él daba una disculpa pública.

Pero tal parece que Serrano se negó e impuso una serie de condiciones a la defensa del actor, entre las que destacan una orden de restricción para que Suárez Gomís no se le acerque, además de recibir asesoría sicológica. Así lo informó el periodista en un video que compartió en las redes sociales.

Serrano y Suárez Gomís "muy pleitistas", aseguró Jorge Carbajal

En la grabación, difundida en YouTube, Jorge Carbajal, aseguró que tras la reunión del miércoles entre Serrano, Suárez Gomís y sus respectivos equipos legales, cada uno salió de la Fiscalía capitalina, a donde habían asistido a rendir su declaración, a bordo de su propio vehículo y con sus respectivos acompañantes.

Hay que recordar que este encuentro se dio la noche del miércoles 4 de mayo y la madrugada del jueves 5, luego que Vicente Serrano denunciara a Héctor Suárez Gomís por la agresión, motivo por el cual fue detenido aquella noche y tuvo que asistir a la Fiscalía para rendir su declaración.

Ahí ambos implicados aceptaron que fueron responsables de la confrontación y que además hubo violencia; "Héctor la aceptó y no le quedó de otra", narró el periodista de espectáculos. De acuerdo con Carbajal, aquella noche, y tras reconocer ambos su responsabilidad, los abogados de Gomís habrían intentado concretar un acuerdo con la reparación del daño, así como una disculpa pública.

"Pero Serrano no quiso dar la disculpa, resulta que al final se dice que Suárez Gomís va a tener una restricción pedida por Serrano, para que no se le vuelva a acercar, le va a tener que pagar los lentes, que va a tener que disculparse públicamente, lo que no sé es si a los dos les van a pedir la disculpa, y también le recomendaron o le exigieron asesoría psicológica, para que calme su ira y le baje tres rayitas, es lo que se dice de manera extraoficial", declaró el periodista en el video.

