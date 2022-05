Héctor Suárez Gomís explota contra la CNDH tras condena por presunta agresión a Vicente Serrano

Héctor Suárez Gomís pidió imparcialidad a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), esto como respuesta luego de que el organismo condenara la presunta agresión al periodista Vicente Serrano ocurrida en un centro comercial de la Ciudad de México y que ha generado gran polémica.

La controversia comenzó por un video que Vicente Serrano compartió en su cuenta de Twitter donde denuncia haber sido agredido físicamente por el actor, quien no ha dudado en responder a través del mismo medio señalando que no hubo tal, por lo que ahora pide la CNDH revisar las evidencias.

“Señores de la CNDH, si les ponemos lentes a todos los periodistas que han sido asesinados, ¿van a condenar los hechos? Antes de condenar una agresión física habría que ver las evidencias y no ser parciales. ¡Nos van a hacer pensar que trabajan para la 4T!”, escribió el actor en Twitter.

Con el mensaje, Gomís se suma a las críticas que ha recibido la Comisión en redes sociales por parte de algunos internautas que destacaron la ola de violencia, inseguridad, feminicidios y los asesinatos de periodistas como temas de mayor relevancia en el país.

Sergio Mayer responde a la CNDH

Lo sucedido entre Héctor Suárez y el conductor de "Sin censura" ha dividido opiniones generando un gran debate en redes sociales, donde el actor ha recibido el apoyo de otras celebridades como el exdiputado Sergio Mayer que también respondió a la CNDH.

“¡Qué belleza! Aunque soy promotor de #NoALaViolencia, leo y me entero que Héctor Suárez le dio un 'estate quieto' al provocador y lame huevos de Vicente Serrano. jajaja CNDH no hagan el ridículo, no les corresponde opinar; además, él sólo busca rating y que lo mencionen en la mañanera", dijo Mayer.

Suárez Gomís dio su versión de lo sucedido en entrevista con Joaquín López Dóriga y admitió que se hicieron de palabras en donde él llamó a Serrano “periodista domesticado”; sin embargo, recalcó los ataques que ha recibido por parte del comunicador en redes sociales, algo que lo habría provocado.

“Lo único que hice fue jalarle los lentes y se cayeron, hay videos de seguridad y eso va a coincidir con lo que estoy diciendo. No estoy aplaudiendo lo que hice; no estoy diciendo que estuvo bien haberme levantado y haberlo encarado, haberle tirado los lentes, estoy respondiendo a una serie de ataques que vienen de hace muchísimo tiempo”, añadió el también comediante.

