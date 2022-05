"Te enfrenté y se te hizo así": Héctor Suárez Gomís agrede físicamente a Vicente Serrano en Artz Pedregal | VIDEO

El comunicador mexicano Vicente Serrano denunció este miércoles una agresión física hacia su persona de parte del actor Héctor Suárez Gomis.

Los hechos ocurrieron al sur de la Ciudad de México, específicamente en un centro comercial conocido como Plaza Artz Pedregal.

En su perfil de Twitter, Serrano subió un clip donde se le aprecia confrontando a Gomis al interior de un restaurante. Además, alertó a las autoridades de la capital sobre lo sucedido.

En las imágenes se observa a los dos hombres haciéndose de palabras y a los trabajadores del lugar tratando de tranquilizar al periodista.

"El señor me ha roto los lentes y está atacando acá. No tengas miedo y di todo lo que me has dicho. ¿No dijiste que me ibas a romper la madre?", se escucha decir a Serrano