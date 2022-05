"La violencia es el último recurso de los idiotas": Tunden a Héctor Suárez Gomís con sus propias palabras tras agresión a Vicente Serrano

Luego de que el periodista Vicente Serrano hiciera pública la agresión física que vivió este miércoles por parte del actor Héctor Suárez Gomís, internautas recordaron su postura sobre la violencia.

En este contexto, cabe destacar que el 5 de marzo de 2022 ocurrió una tragedia en el Estadio Corregidora, cuando tuvo lugar una pelea campal entre las barras de Querétaro y Atlas que tuvo un saldo de 26 personas heridas.

Este hecho indignó a miles de mexicanos, quienes a través de Twitter externaron su sentir sobre lo sucedido, como Suárez Gomís, quien publicó un tuit referente al altercado.

El actor escribió un tuit en marzo referente a la tragedia en el Estadio Corregidora. | FOTO: Twitter @PelonGomis

"¡Cuando no sabes controlar tus emociones, éstas terminarán controlándote a ti!" con esta frase inició la publicación que acompañó con fotografías de los heridos sin ningún tipo de censura.

Luego, el actor agregó: "La violencia es el último recurso de los acéfalos, los idiotas y los fanáticos... Lamentablemente todos ellos se reunieron hoy en el Estadio Corregidora de Querétaro."

Fue así como internautas recordaron sus palabras tras el altercado que tuvo con Vicente Serrano, por lo que algunos lo llamaron hipócrita y aseguraron que en ese momento, se describió a la perfección.

La presunta agresión de Héctor Suárez Gomís a Vicente Serrano

Fue en el centro comercial Plaza Artz Pedregal, ubicado al sur de la Ciudad de México en donde se dio la confrontación entre ambos.

A través de Twitter, Serrano subió un clip donde se dirige directamente al actor y lo señala de haberlo agredido al interior de un restaurante, asimismo, alertó a las autoridades capitalinas sobre lo sucedido.

"El señor me ha roto los lentes y está atacando acá. No tengas miedo y di todo lo que me has dicho. ¿No dijiste que me ibas a romper la madre?" dijo Serrano a lo que Gomís le respondió: "Eres un periodista domesticado y lo único que sabes hacer es meterte con la gente cuando tienes un micrófono. Te enfrenté y se te hizo así."

