Vicente Serrano exagera y miente dice Héctor Suárez Gomís sobre altercado con periodista

El actor mexicano Héctor Suárez Gomís, respondió a las acusaciones por el polémico altercado que tuvo con el periodista Vicente Serrano la tarde de ayer dentro de un prestigioso restaurante en una plaza comercial al sur de la ciudad de México y por el cual se hizo tendencia en Twitter.

En entrevista con Joaquín López Dóriga, Suárez Gomís, admitió que tuvieron un altercado verbal él y Serrano dentro del restaurante, lo llamó “periodista domesticado” y puso como contexto los ataques que continuamente tuvo por parte del comunicador en redes sociales, además de contar que hace 10 años tuvieron un acercamiento para trabajar en Chicago, en los Estados Unidos.

En palabras de Suárez Gomís, Serrano lo habría intentado extorsionar, por lo que desde entonces existía una cierta reticencia hacía su persona y eso continuó a lo largo de los años por sus críticas hacia el gobierno y por los contantes dimes y diretes entre ambos, siempre por redes sociales.

En este contexto, el famoso “Pelón” como lo identifican en el medio artístico le contó al periodista que ayer tuvieron el altercado verbal luego de que el propio Serrano se acercó a su mesa y de forma “burlona y socarrona” lo saludó, por lo que la respuesta del actor fue tajante y decidió apartarlo de ahí con palabras fuertes.

Acto seguido, el periodista se sentó en una mesa alterna y desde ahí comenzaron a insultarse mutuamente, en un tono fuerte, pero sin llegar a tocarse físicamente, hasta que Héctor se paró a encararlo y la respuesta de Serrano fue que tuviera cuidado porque tenía guaruras afuera, Suárez se molestó y le jaló con la yemas de los dedos los lentes y por ese movimiento se cayeron y se rompieron.

Luego de esa situación, Suárez indicó que los dichos de Serrano en que lo acusa de que le estrelló los lentes en el rostro es una exageración y una mentira.

“Lo único que hice fue jalarle los lentes y se cayeron, hay videos de seguridad y eso va a coincidir con lo que estoy diciendo, no estoy aplaudiendo lo que hice, no estoy diciendo que estuvo bien haberme levantado y haberlo encarado y haberle tirado los lentes, estoy respondiendo a una serie de ataques que vienen de hace muchísimo tiempo”, dijo el actor y comediante.

Luego de ese altercado, Gomís indicó que el periodista grabó el video que circuló por las redes en el que se le ve a él diciendo “periodista domesticado” a Serrano, mientras él lo increpa por la rotura de sus lentes, video que se esparció por redes sociales el día de ayer.

Acto seguido, Héctor indicó que Serrano se le acercó a su mesa para decirle una frase hiriente sobre su papá, y a pesar de los fuerte de eso, decidió no responder.

Suárez Gomís indicó que acudió junto con Vicente Serrano a declarar al Ministerio Público, el periodista lo hizo ahí mismo y él se reservó su derecho para hacerlo después por escrito. También aceptó que ambos se insultaron y en un momento de molestia le tiró los lentes, pero no se los estrelló como sostiene el comunicador.

Finalmente, el comediante aceptó que fue un error haberse enganchado y llegar a ese problema, pero también señaló que en ningún momento atacó a Serrano en su calidad como periodista, además de informar que recibió amenazas por parte del abogado del comunicador.

“No estoy aplaudiendo mi actitud, eso lo repruebo absolutamente, pero yo no le pegué, no lo golpeé, él habla de una agresión física como si estuviera dañado y tuviera lesiones, que no las tiene”, cerró el actor.