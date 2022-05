Doctor Strange en el Multiverso de la Locura: 5 datos que debes conocer del trabajo de Sam Raimi

Tras el éxito de “Spider-Man: No Way Home”, la fase cuatro del universo cinematográfico de Marvel ha creado mucha expectativa entre los fans, la cual crece ante la llegada de “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”, una cinta dirigida por Sam Raimi, quien regresa al mundo de superhéroes con más herramientas para contar una historia más espeluznante, pero sin caer por completo en el cine de terror.

El cineasta estadounidense contó cinco de los puntos claves para desarrollar esta película protagonizada por Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams y Xochitl Gomez.

1.- Raimi ha dirigido y producido cintas de terror como la trilogía de “The Evil Dead”, sin embargo aseguró que esta nueva entrega de “Doctor Strange” no es una cinta como tal de este género. “No me considero experto en nada, pero con mi trabajo aprendí de la construcción de suspenso, a excitar a la audiencia o a la entrega de un susto, lo cual fue muy útil para esta película porque Kevin Feige (presidente de Marvel Studios) y los productores nos dijeron que quería que esta historia fuera la primera entrada en el género de películas de terror. Y aunque no es realmente una película de terror, tiene partes espeluznantes, secuencias aterradoras y divertidas”, dijo.

2.- Su primer acercamiento a este mundo fue con la trilogía de “Spider-Man” protagonizada por Tobey Maguire y tras las duras críticas a la última entrega, se tomó una pausa de este género, hasta ahora que tras producir otras cintas, sintió la confianza de regresar. Sin embargo, tuvo que adentrarse en el resto de historias que están conectadas.

“Cuando llegó el momento de trabajar en el guión con nuestro escritor, Michael Waldron, había muchas películas de Marvel que alimentaban las líneas argumentales de esta película, así que tuvimos que leer uno o dos de los guiones de una división que estaban conectados con nuestro mundo. Tuvimos que ver trozos de algunas de las películas de los Vengadores que tenían un efecto en el mundo después de Thanos, por ejemplo”. contó.

3.- Aunque es una historia de superhéroes, considera que la clave de su éxito radica en que terminan siendo personas humanas con defectos y virtudes. “Creo que identificar las cualidades humanas en estos personajes sobrehumanos es probablemente lo más importante que debe hacer el director para dar al público una ventana con la que pueda conectar con los personajes”, explicó.

4.- Han pasado 20 años de su trabajo en “Spider-Man” y la diferencia más grande de entrar a este mundo ahora es la gran cantidad de tecnología con la que se cuenta, porque en ese entonces tuvieron que desarrollar varios programas, ahora han cambiado y son mucho mejores, por lo que la pregunta “ahora no es ¿si puedes hacerlo?, si no ¿puedes hacerlo de tal manera? ¿Eso será nuevo para el público? ¿Puedes hacerlo de manera que la historia, específicamente los servicios y los personajes estén conectados con el público?”.

5.- En esta cinta el público conocerá a “América Chávez”, una superheroína que no sabe controlar sus poderes y que es el primer personaje latinoamericano LGBT en aparecer en una de las series en curso de Marvel. Es interpretado por la mexicana-estadounidense Xochitl Gomez, una actriz con la que Raimi disfrutó trabajar.

“Fue una delicia trabajar con ella, hizo una gran cantidad de las acrobacias que correspondían a las escenas de acción. Ella realmente es un elemento que mejora la película, y da un espíritu de juventud y frescura, que es un contraste muy interesante cuando tienes un personaje egoísta como el ‘Doctor Strange’, que está tan lleno de sí mismo. La interacción entre ellos es muy divertida”.

