Mariazel culpa a Albertano por romper su pantalón en "Me caigo de Risa"; así fue el bochornoso momento: VIDEO

La actriz Mariazel revivió el bochornoso momento que vivió hace un par de años cuando se le rompió el pantalón durante el programa en vivo de "Me caigo de Risa". La también conductora reveló que fue culpa de Albertano, quien estaba de invitado, que esta situación sucediera, ya que ella quería hacerle una broma al comediante.

Fue en el programa de Youtube, Pinky Promise conducido por Karla Díaz, que la ex integrante de la llamada "familia disfuncional" contó como pasaron las cosas, y reveló que antes de hacer el reto Ariel Miramontes, quien es el actor que le da vida al ícono personaje de "María de Todos los Ángeles", le dijo que él tenía un hoyito en el pantalón, así que le pidió que no hiciera movimientos bruscos para que se rompiera.

Mariazel culpa a Albertano por romper el pantalón

"Si nos dicen algo, eso va a ser usado en tu contra. Entonces yo le digo a Faisy (conductor del programa) 'Albertano trae un hoyito en el pantalón, entonces lo voy a cuidar', haciendo evidente su hoyito en el pantalón", contó la actriz originaria de España, quien dijo que el invitado estaba muy preocupado debido a que le iban a jugar una broma.

Mariazel Olle indicó que ese día tenía un pantalón muy ajustado, sin embargo, nunca se imaginó que se le rompería al agacharse. "Ni siquiera era un paso de baile, era nada más para joder a Albertano y que se le rompiera a él el pantalón, entonces hago una sentadilla hasta el piso y nada más escucho como tronido y liberación", indicó entre risas.

La conductora de TUDN dijo que no sabía si se le había roto solo un cacho del pantalón, por lo que intentaba verse y las cámaras también captaron ese momento. Sin embargo, muchos de sus compañeros acudieron a ayudarla y le dieron algunas prendas para que se pudiera tapar y dejar de mostrar su ropa interior.

"Se hizo super viral, (pero) hizo reír a la gente. Sí me dio pena obviamente. No me lo esperaba, ni al caso en el programa fue completamente inesperado, sorpresivo para mí, porque además quería hacer la maldad y me salió el tiro por la culata, literal", indicó Mariazel, descartando que ese momento hubiera sido planeado por la producción de "Me caigo de Risa", uno de los programas más populares de Televisa y el cual dejó hace algunas semanas.

