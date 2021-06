‘Albertano’ revela la RAZÓN por la que NO hubo tercera temporada de “María de todos los Ángeles”

El actor Ariel Miramontes es muy conocido por su personaje de ‘Albertano Santacruz’, que surgió en la serie de “María de todos los Ángeles” y después siguió con el mismo papel en “Nosotros los guapos”, junto a Adrián Uribe, interpretando a ‘El Vítor’.

Actualmente, Albertano es uno de los jueces de oro en “Las estrellas bailan en Hoy” y hasta prepara una nueva serie de comedia, la cual se podrá disfrutar muy pronto.

Como muchos saben, el actor se dio a conocer en la ya mencionada serie que protagonizaba la comediante Mara Escalante, haciendo dos papeles, a ‘María’ y a la famosa ‘Doña Lucha’, en 2009.

Años más tarde, en 2013, se presentó la segunda temporada, pero después de ésta ya no continuó la historia, dejando al público con las ganas de conocer qué pasó con María, Albertano, Doña Lucha, Rosa Aurora, El Chino, El Macaco y Ariadne Betzabé. Ya no se habló de una tercera temporada, a pesar de que Miramontes dijera que harían una película, que llegaría a los cines en 2020, pero ya no se supo algo al respecto.

¿Por qué no hubo una tercera temporada?

Sin embargo, el actor reveló el motivo por el que no se hizo una nueva temporada de “María de todos los Ángeles”, luego de que lo pedían los seguidores de ésta.

De acuerdo con la revista TVyNovelas, Miramontes indicó que la mayoría de las personas que integraban la serie, incluidos productor y guionista, estaban interesados en hacer la tercera temporada. Desafortunadamente, algunos de los actores no coincidieron ni estaban en el momento para hacerla, por lo que ya no pudo seguir la historia de 'María' y 'Albertano'.

Ariel aseguró que si fuera por él, seguiría haciendo “María de todos los Ángeles”, ya que se trata de un proyecto al que quiere mucho, al igual que “Nosotros los guapos”.

Detalles sobre su nueva serie

El también comediante expresó que está muy contento por la nueva serie en la que participa, la cual se tiene planeada desde hace mucho tiempo.

Con el personaje de ‘Albertano’ saldrá en la serie familiar, en la que también participarán Marible Guardia, Alma Cero, Benito Castro, El Macaco, entre otros actores.

Además, comentó que grabará el piloto programa que cuenta con los mismos escritores y productor que la serie televisiva “María de todos los Ángeles”.

atm