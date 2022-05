Lis Vega en ajustadas licras se corona como reina de los looks deportivos | FOTOS

La actriz y cantante Lis Vega volvió a demostrar que es una de las famosas que sabe lucir al máximo los atuendos para hacer ejercicio, pues con unas ajustadas licras y top en color aquamarina, la guapa cubana se coronó como la reina de los looks deportivos con los que presume cuerpazo.

La también compositora, deja claro en sus redes sociales que las mujeres mayores de 40 pueden lucir una figura de impacto y presumir atrevidos atuendos, tal como lo confirma con los outfits que comparte con sus millones de fans en Facebook e Instagram, red social en la que cuenta con 1.9 millones de seguidores.

Lis Vega es la reina de los looks deportivos

Fue este martes cuando Lis compartió en sus redes sociales dos fotografías en las que se dejó ver luciendo un look sport con el que estacó su curvilínea figura, pues se trata de un conjunto perfecto para la temporada por combinar unas licras de agujetas a los costados con un top de tirantes gruesos.

Presume cuerpazo con look sport. Foto: FB @lisvegaoficial

"No te limites a decir NO PUEDO, NO ME SALE, NO SOY CAPAZ, ME DA MIEDO sin antes intentarlo. Porque no sabes todo lo que llevas dentro y hasta tu mismo te puedes asombrar. CREER EN TI (aplica en todo ) nostop #nevergiveup #womans #power", escribió la cubana para acompañar las imágenes.

Este martes, la actriz y cantante, que actualmente participa en el reality "Las Estrellas Bailan en Hoy", dejó claro que es la reina de los looks deportivos, pues con raqueta en mano, posó con mucho estilo con su outfit de color verde agua con el que presumió su curvilínea figura.

Lis Vega impone moda para hacer ejercicio. Foto: FB @lisvegaoficial

Vega llegó a México desde su natal Cuba para comenzar una carrera en el medio del espectáculo y pronto se destacó como bailarina, pero también llamó la atención por su silueta, lo que la llevó a ser una de las "conejitas" de la revista Playboy en el eño 2000.

La actriz, que ha participado en telenovelas como "Contra viento y marea", "Tormenta en el paraíso", "Amorcito corazón" y "Santa Diabla", ha sabido ganarse un lugar en las redes sociales, donde ya se corona como la reina de los looks deportivos, con los que impone moda para el gimnasio y destaca sus curvas.

