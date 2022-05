Lis Vega presume sexy tatuaje con diminuta lencería roja | FOTO

Lis Vega posee una de las figuras más impactantes en el medio del espectáculo y así lo demostró con su más reciente fotografía en Instagram, y es que en ella la actriz posa con un delicado conjunto de lencería roja con el que dejó al descubierto el tatuaje más sensual que tiene.

La actriz cubana se mantiene en contacto con sus fans a través de sus redes sociales, donde los fans la llenan de halagos por su envidiable figura resultado de una estricta rutina de ejercicio y sana alimentación. Aunque Vega se ha sometido a diversas cirugías estéticas no deja de lado la importancia de cuidar su salud y físico.

En esta ocasión Lis Vega consintió a sus fans con una postal en la que posa desde la bañera con lencería roja, algo que le permitió mostrar algunos de sus tatuajes entre los que destacó uno en la parte baja de la cintura y otro que simula un liguero en la pierna derecha.

Lis Vega presume su figura con lencería roja. Foto: Instagram @lisvegaoficial

La también cantante se dijo amante de los tatuajes y durante una entrevista para "Sale el sol" motivó a la gente que le gusten a hacerse uno, pues aseguró que el cuerpo es prestado y que se debe hacer lo que más quieran, aunque todo con respeto y cuidado a la salud.

“Todo lo que tiene que ver con música me encantan, me da mucha paz, soy muy atlética y espiritual, y me encantan los tatuajes; yo le recomiendo a la gente que si les gustan, se los hagan”, dijo.

Disciplina de Lis Vega

Una de las grandes pasiones de Lis Vega es el baile y desde muy joven se ha preparado estudiando baile y danza moderna en su natal Cuba, por ello, ahora no sorprende su impactante desempeño en "Las estrellas bailan en Hoy" donde se ha convertido en una de las concursantes favoritas.

Lis Vega ha demostrado ser una artista completa, pues también ha participado en diversos concursos de fisicoculturismo obteniendo resultados positivos dando cátedra de disciplina y constancia, cualidades que le abrieron las puertas a nuevos proyectos como su aparición en la revista Playboy.

También ha destacado como actriz llamando la atención de importantes productores como Eugenio Derbez y Juan Osorio, quien la llamó para participar en el video home "Mi Verdad" que impulsó aún más su carrera. Ha participado en exitosas telenovelas como "Contra viento y marea", "Duelo de pasiones" y "Tormenta en el paraíso".

