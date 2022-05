Angelique Boyer sorprende con habilidades de surf en traje de baño | VIDEO

La actriz Angelique Boyer es una de las actrices más guapas, talentosas y queridas por la audiencia mexicana, pues a lo largo de su carrera ha interpretado papeles que aún viven en los recuerdos de los mexicanos. En esta ocasión se volvió tendencia al demostrar su habilidad para hacer surf y sus fans no podrían estar más sorprendidos.

Cada que la actriz Angelique Boyer sube una foto o video a sus redes sociales deja boquiabiertos a sus seguidores, pues siempre comparte sus mejores outfits, sus mejores consejos y además siempre sube cosas de su vida y vacaciones. Ella cobró una fama sorprendente luego de interpretar a Teresa (2011), uno de sus mejores personajes, hasta se convirtió en la inspiración para actuar de Irina Baeva quien desde Rusia vio su interpretación y se motivó.

Tiene una figura increíble. Foto: Instagram.

Angelique ama el agua

Ella ha dicho en diversas ocasiones que uno de sus lugares favoritos es la playa y una de sus actividades preferidas es nadar, por lo que no sorprende que en su cuenta oficial de Instagram haya muchísimas fotos y clips haciendo actividades acuáticas, como en esta ocasión, que hizo surf arrastrada por una lancha, aunque se desconoce desde dónde lo hizo.

Sebastián Rulli también se subió a la tabla y mostró su habilidad; la pareja siempre presumen cuánto se aman, aunque constantemente son cuestionados sobre por qué no han tenido hijos, pero ellos no quieren y ese tipo de críticas son algo que no les quita el sueño.

Demostró que también él puede. Foto: Especial.

En lo que respecta a trabajo, al parecer Boyer se está dando un descanso, ya que no se sabe nada sobre proyectos, caso contrario al de su amado, quien forma parte del elenco de “Los ricos también lloran”, una de las últimas producciones de televisa.

