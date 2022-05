Laura Zapata revela el sufrimiento de Thalía por intensos dolores: “Me estoy arrastrando”

Laura Zapata habló sobre el estado de salud de Thalía señalando que atraviesa por un mal momento, y es que la cantante sufre dolores intensos causados por la enfermedad de Lyme con la que fue diagnosticada hace más de 13 años causada por la picadura de una garrapata.

En un encuentro con los medios de comunicación, Laura Zapata detalló que su hermana sufre fuertes dolores todos los días que le impiden realizar actividades como levantarse, caminar y sentarse, sin embargo, lucha para poder mejorar y continuar trabajando.

“A veces se siente mal, me dice: ‘Hermanita no me puedo levantar, me estoy arrastrando, pero me obligo’. Ella es bien disciplinada, tiene su gimnasio en su casa, me dice: ‘Me voy a obligar porque no me puedo mover, me duele las coyunturas, pero me voy a obligar’”, añadió.

Thalía fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme. Foto: Instagram @thalia

Zapata detalló que se trata de una enfermedad que no tiene cura y que también padeció su mamá, Yolanda Miranda, quien tomaba cerca de 30 pastillas para evitar los malestares. Añadió que Thalía intenta realizar sus actividades diarias como llevar a sus hijos a la escuela, además de atenderse para mantenerse bella.

"Todo me duele"

Hace algunos meses la intérprete de “Amor a la mexicana” causó gran preocupación a sus fans, con quienes se mantiene en contacto a través de sus redes sociales por lo que no tardaron en notar su ausencia y esto la llevó a revelar el mal momento por el que atravesaba debido a fuertes dolores en la espalda.

Thalía reveló que hace más de 13 años fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme que afecta la piel, el corazón, el sistema nervioso y las articulaciones. Detalló que fue la picadura de una garrapata lo que la contagió, éstas habitan en zonas boscosas y la mayoría de los casos se han presentado en Estados Unidos, aunque también se han registrado algunos en Asia y Europa.

“Me enfermé muchísimo, casi pierdo la vida, perdí el cabello, masa muscular, perdí las ganas de salir adelante (…) Ahora me siento fantástica gracias a los tratamientos que he seguido, un cambio de vida saludable, alimentación sana, ejercicio y una mente positiva”, detalló Thalía en un video de TikTok.

Celebridades como Justin Bieber, Avril Lavigne, Richard Gere y Alec Baldwin también la padecen. De acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los síntomas pueden variar dependiendo la etapa de la enfermedad, pero incluyen fiebre, salpullido, parálisis facial y artritis.

En las personas que lleven más años con la enfermedad se pueden presentar otros síntomas como dolores de cabeza intensos, rigidez en el cuello, inflamación de articulaciones, parálisis cerebral, dolor intermitente en los tendones, músculos y huesos; también neuralgia, problemas con la memoria y dolor u hormigueo en las manos.

