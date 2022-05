Esta película de terror es considerada "maldita"; se le relaciona con la muerte de un actor y está en Amazon Prime

En la historia del cine existen muchos mitos y leyendas en torno a las películas de terror, especialmente aquellas que tuvieron problemas durante su producción o en que las que hubo algunos "sucesos extraños". Sin embargo, en la década de 1980 se estrenó un filme que sorprendió al público en general, pero que se consideró "maldita", porque uno de sus protagonistas falleció sólo unos meses después de haberla realizado. Hace poco fue agregada al catálogo de Amazon Prime.

En mayo de 1986 se estrenó Juegos diabólicos: El otro lado (Poltergeist II: The Other Side), un filme que con el paso del tiempo se volvió clásico y forma parte de una de las trilogías más terroríficas de todos los tiempos. Bajo la dirección de Brian Gibson y con los personajes creados por Steven Spielberg, la película llegó a todos los cines del mundo causando polémica.

A pesar de que en su momento fue un éxito comercial, los críticos de cine no fueron tan benevolentes y afirmaron que no logró superar lo que se hizo en la primera entrega.

Aunque lo que más llamó la atención fue que, de acuerdo con relatos del equipo de producción y hasta del mismo director Gibson, a lo largo del rodaje se presentaron momentos extraños en el set, como fue que se movieran cosas, ver sombras y hasta se tuvieron que hacer "rituales", porque las grabaciones fueron en ruinas y cementerios indios.

Uno de los actores murió sólo 12 meses después

El actor Will Sampson, quien interpreta a un chamán indio, fue visto realizando algunos rituales antiguos durante las noches en la zona en que se graba Juegos diabólicos: El otro lado (Poltergeist II: The Other Side), ya que no quería molestar a los espíritus de sus antepasados.

Sampson siempre fue descrito como alguien agradable dentro y fuera del set, incluso para quienes ya vieron la película el personaje que interpreta resulta simpático y el espectador conecta rápidamente.

Lamentablemente, tan sólo poco menos de 12 después de que se estrenó la película, Sampson falleció luego de someterse a una cirugía para trasplantarle un corazón que no salió bien.

El actor Will Sampson trascendió por su trabajo en esta película. Foto: Archivo

Por otro lado, el actor Julian Beck, quien interpretó al personaje antagónico de Reverendo Kane, también falleció, ya que unos meses antes de comenzar con las grabaciones de Juegos diabólicos: El otro lado (Poltergeist II: The Other Side) se le detectó cáncer de estómago, por ello durante el filme se le veía demacrado, aunque su aspecto funcionó a la perfección.

¿De qué trata Juegos diabólicos: El otro lado?

Un año después de los terroríficos sucesos vividos, la familia Feeling se ha mudado a un lugar tranquilo para olvidar los fenómenos paranormales. Pero la pequeña Carol Anne sigue teniendo poderes extrasensoriales. La noche en que su abuela muere, la niña habla con ella por un teléfono de juguete, quien le advierte que podrían estar en peligro.

Al poco tiempo, aparece el reverendo Henry Kane, quien intenta acercarse a la pequeña Carol Anne para llevarla consigo.

Mientras que empiezan a suceder de nueva cuenta eventos extraños en la casa de los Feeling, se llevará cabo una lucha entre el bien y el mal, en la que Carol Anne podría perderse para siempre.

Si cuentas con el servicio de Amazon Prime, te recomendamos que veas está película de terror, la cual ya es considerada un clásico del cine.

