Mariana Seoane deslumbra con sensual body de flecos que resalta sus curvas perfectas | VIDEO

Además de ser una excelente cantante, por su voz de sirena, es una actriz que conquista a las cámaras. Así es Mariana Seoane, quien es una de las mujeres que más corazones ha conquistado por su profesionalismo, además de su belleza inigualable y cuerpo escultural.

Corría el año de 1995 cuando debutó como actriz en la telenovela "Retrato de familia" en la televisora de San Ángel. Algunos otros melodramas de los que fue parte fueron: "Los hijos de nadie" y "Canción de amor", entre otros no menos importante.

Desde entonces se dio a conocer uno de los rostros más bellos de la televisión; sin embargo, dejó a todos con el ojo cuadrado cuando se lanzó como cantante. Canciones como "Me equivoqué", "Que no me faltes tú" y "Mermelada" provocaron que terminara de enamorar a México y algunos otros países, pues es dueña de una voz impresionante, pues tiene potencia y está afinada.

De igual manera fue conductora de televisión, pues por su personalidad y carisma, logró conquistar a todos en los diferentes programas en los que participó.

Ahora, con la llegada de las redes sociales, Mariana Seoane se mantiene muy activa para estar cerca de su público, quien nunca la abandona y siempre la apoya en todos sus proyectos y decisiones personales. Por esa misma razón, en ocasiones los consiente con algunas imágenes que enamoran su pupila.

Mariana Seoane sorprende en Veracruz con su outfit

Tras haber un bajo riesgo de contagio por el Covid-19, muchos eventos retomaron sus actividades, como fue el caso de la la Feria de Altotonga “Un Nuevo Comienzo” 2022, celebrada en Veracruz, donde grandes artistas se presentarán para alegrar el oído de los jarochos; Mariana Seoane está entre las invitadas de lujo.

El evento comenzó el 30 de abril y continuará hasta el 10 de mayo, Día de las Madres. En este caso, la histrión ya hizo su aparición a lado de Los Ángeles Azules.

Fue a través de las historias de su cuenta de Instagram donde compartió algunos de los momentos vividos en el escenario. Cabe destacar que utilizó un atuendo que le robó el aliento a todo el mundo: se enfundó en un body obscuro de flecos color dorado que entonó muy bien su figura trabajada en el gimnasio. Toda una diosa a razón de sus seguidores.

SIGUE LEYENDO:

'Hasta la belleza cansa': Andrea Legarreta revela que casi no tiene intimidad con Erik Rubín | VIDEO

Karely Ruiz y Celia Lora realizan ardiente baile; ¿preparan algo juntas para OnlyFans? | VIDEO

El codiciado galán de telenovelas que despreció la fama y ahora es pastor evangélico para sobrevivir | VIDEO