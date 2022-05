Así fue la polémica vez que Raúl Velasco se lanzó contra personaje LGBT+ en Siempre en Domingo; se disculpó |VIDEO

La televisión mexicana ha logrado marcar a generaciones enteras a través de los años, pues a través de sus exitosos programas se han dado a conocer figuras dentro del espectáculo que hoy siguen vigentes.

Uno de los programas más icónicos de la televisión mexicana en siglo XX fue "Siempre en Domingo", mismo que era conducido por Raúl Velasco, un famoso y polémico presentador.

Este programa se consolidó como uno de los más polémicos en la historia del espectáculo en México, mismo que era conducido por por Raúl Velasco, el cual ha generado mayor furor durante los últimos meses, retomando así diversas entrevistas y programas en los que lanzó sus conocidos comentarios polémicos.

Velasco estuvo al frente de “Siempre en domingo” durante 28 años, siendo este un exitoso programa de música y variedades que consistía en la presentación de personajes de la farándula combinada con la promoción de artistas que iban iniciando su carrera.

Dentro del gremio del espectáculo en México, decenas de artistas se presentaron en el escenario de este programa, algunos de ellos considerados los más famosos de habla hispana, tal es el caso de Luis Miguel, Alejandro Fernández, Thalía, Enrique Iglesias, Joan Sebastian, Cristian Castro, entre otros.

En suma, “Siempre en Domingo” fue un programa de alto impacto no sólo en México, sino también en América Latina, pues tenía una audiencia de millones de espectadores que esperaban los conciertos y las actuaciones de cada semana.

En este sentido, recientemente comenzó a circular un video en donde Raúl Velasco contó con la participación de un nuevo talento como en cada emisión del exitoso programa mexicano “Siempre en Domingo”.

Se trata de la presentación del talento Fernando Villares “Zorro”, quien fue descubierto por Amparo Rubín, por lo que Velasco decidió invitarlo a su programa donde lo criticó.

“Me parece que no es una gente auténtica, que no es natural; muy afectado y demasiado sofisticado; perdónenme por decirlo pero creo que no puedo darle al público “gato por liebre”, declaró Velasco hacia el espectáculo de “El Zorro”.