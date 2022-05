Aleida Núñez: 5 FOTOS de la actriz en mini short donde presume las mejores piernas de la farándula

Aleida Núñez ha demostrado en más de una ocasión que una de sus prendas favoritas son los mini shorts pues estos le permiten presumir sus torneadas piernas en todo su esplendor y a la vez aportarle un toque extra de sensualidad a su imagen, por lo que en esta ocasión te presentaremos las 5 fotos de la actriz utilizando este tipo de prendas con las que queda demostrado que tiene las mejores piernas de toda la farándula, además, te diremos cuál es el motivo por el que prefiere mantener oculta su actual relación.

Como se mencionó antes, Aleida Núñez ha dejado ver que los mini shorts son infaltables en su guardarropa pues estas prendas le aportan todo lo que busca ya que, para empezar, le permiten presumir sus espectaculares piernas, las cuales ejercita diariamente en el gimnasio, además, el usar estas prendas le garantiza que no sufrirá ningún tipo de descuido con el que termine enseñando de más por lo que la también cantante puede sentirse más que segura al usar mini shorts.

Actualmente, Aleida Núñez también es todo un fenómeno en redes sociales y el subir fotografías utilizando este tipo de prendas le deja muy buenos dividendos pues los likes que recibe se pueden contar por miles, lo cual, le ayuda a seguir manteniendo su popularidad, por lo que verla posando en mini shorts es recurrente en su perfil de Instagram.

Cabe mencionar que, en su plataforma de contenido exclusivo, la actriz y cantante nacida en Lagos de Moreno, Jalisco se olvida completamente de los mini shorts y en este espacio prefiera bodies, bikinis y hasta lencería pues este tipo de prendar le permiten ser más qué sensual para poder consentir a sus seguidores preferidos.

Actualmente, Aleida Núñez tiene 41 años de edad y muchos la consideran como la mujer más guapa y sensual de toda la farándula y aunque hay cierta discusión sobre esto, la tapatía ha sabido sacarle provecho a su imagen para darle un nuevo impulso a su ya de por sí, exitosa carrera.

¿Aleida Núñez se avergüenza de su novio?

Hace unas semanas comenzó a correr un rumor en el que se aseguraba que Aleida Núñez había iniciado una nueva relación y lo que más llamó la atención fue que se dijo que su nueva pareja era un camarógrafo y que no había querido hacer público su nuevo romance debido a que se avergonzaba de que su pareja no tuviera el mismo poder económico que sus novios anteriores, por lo que ella misma tuvo que salir a aclarar la situación y luego de reconocer que tenía un nuevo amor, aseguró que no se trataba de un camarógrafo y que si así lo fuera no tendría nada de malo y especificó que si no lo ha presentado es porque quiere que su relación se haga más formal pues no quiere equivocarse.

“Cuando yo salgo con alguien es porque lo acepto tal y como es. Una relación siempre tiene que llevar un proceso, irte conociendo y que vayan madurando las cosas, pero estoy súper feliz, creo que podemos hacer cosas muy buenas”, sentenció la bella actriz de "Corazón Guerrero".

