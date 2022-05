Aleida Núñez luce como muñequita con estilo neón perfecto para el calor | FOTOS

No cabe duda que hay actrices que no dejan de impactarnos con sus sensuales looks, y una de ellas es Aleida Núñez, quien en esta ocasión dio cátedra de estilo con un look neón ideal para primavera.

Fue así que con un conjunto de mezclilla y una blusa amarilla neón con sexys aberturas que Aleida Núñez impactó en su cuenta de Instagram.

Su outfit fue complementado con una serie de acertados y coloridos accesorios, algunos de los cuales combinaron con su seductor atuendo.

Aleida Núñez se hizo una sesión fotográfica muy cute

Su estilo es perfecto para una tarde en el parque, ya que sus tenis fosforescentes son ideales para hacer ejercicio o correr, lo cual te hará lucir despampanante.

Puedes complementar este estilo con unas colitas o un peinado muy ochentero para darle vida a tu estilo y volverte la sensación con este original look.

No olvides complementar tu estilo neón con un maquillaje acorde, puedes experimentar con delineados de colores o aplicar un clásico make up natural con unas pestañas dramáticas, tal y como lo hizo Aleida Núñez.

Con todo el estilo, Aleida Núñez se llevó las miradas en Instagram

