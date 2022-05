"Me encargué de terminar de destruir a mi familia": Alfredo Adame le pide perdón a sus hijos

El aislamiento ha causado estragos en los concursantes de 'Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!', especialmente en Alfredo Adame, quien ha pasado de escenas románticas a lado de Magaly Chávez, a momentos fúricos en contra de Oskarín.

Pero en la última emisión del reality, ocurrió algo sin precedentes, cuando el exgalán de telenovelas rompió en llanto frente a las cámaras al revelar que extrañaba con todo su corazón a sus hijos.

"Yo siempre fui un hombre de familia que quería una familia y que lamentablemente me la destruyeron y después me encargué yo de terminar de destruirla y todas las noches me acuerdo de ellos (de sus hijos", reconoció nostálgico Alfredo Adame.