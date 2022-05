"Yo no soy un hombre violento": Alfredo Adame explota contra Oskarín y le lanza una de sus clásicas patadas de bicicleta | VIDEO

La tensión se elevó en 'Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!' y el equipo con más privilegios terminó siendo testigo de un fuerte conflicto entre Alfredo Adame y Oskarín, quienes protagonizaron un fuerte conflicto verbal que incluso transgredió al combate físico.

Fue durante el programa de esta noche que los televidentes presenciaron cómo es que Alfredo Adame nuevamente perdió el control al ser callado por uno de sus compañeros, luego de que este le pidiera que no le alzara la voz a Mariana Ávila, quien estaba hablando con Adame sobre la racionalización de la comida.

Esto en atención a que como jefe de la jungla, Alfredo Adame decidió que el primer día de su mandato, su equipo no podría consumir alimentos, lo cual, evidentemente molestó a sus compañeros, quienes quisieron hacerlo cambiar de opinión sin éxito.

Una de las primeras en quererla hacer entrar en razón fue Jessica Díaz, quien quiso recordarle el acuerdo que tenían, pero terminó topándose con una versión rígida de exgalán de telenovelas, que le impidió volverle a dirigir la palabra.

Tras esto, el equipo tomó la determinación de hacer caso omiso de la instrucción de Adame, tras lo cual, el actor se molestó y comenzó a alzarle la voz a Mariana Ávila.

Al ver esto, Oskarín no dudó en intervenir pidiéndole que no le faltara el respeto a Mariana, lo cual enfureció aún más al polémico expolítico, quien sin previo aviso se acercó de forma retadora al payaso y le lanzó una de sus famosas patadas de bicicleta.

Sin embargo, gracias a la intervención de Guty Carrera, la pierna de Adame no alcanzó ninguna parte del cuerpo de Oskarín, quien rápidamente se alteró y comenzó a decirle al exconductor que no le tenía miedo y que podía darle su merecido.

Después de algunos dimes y diretes Alfredo Adame finalmente se volvió a acostar en su cama, mientras que Oskarín siguió enfurecido por el actuar del actor.

"Lo único que buscaba yo era defenderme ¿por qué? Porque creo que lo que ya estábamos viviendo con él (con Adame ) no es correcto, no quiero tener ningún contacto con él", señaló Oskarín .

De hecho, fue hasta que Apio Quijano intervino pidiéndole que se tranquilizara por sus hijos, que el payaso finalmente logró tranquilizarse.

Por su parte, Alfredo Adame hizo un trato con Guty Carrera, prometiéndole que haría todo lo posible por llevar la fiesta en paz y no tener más problemas con su equipo, aunque aseguró que son ellos quienes continuamente lo provocan.

"Yo no soy un hombre violento ni agresivo. Las veces que he tenido broncas han sido porque me han echado bronca", aseguró Alfredo Adame.