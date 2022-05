Alfredo Adame y Magaly Chávez: Este es el VIDEO de su última pelea viral en 'Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!'

Los ánimos subieron de nivel en la última emisión de 'Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!', pues previo al reto de eliminación, quedó claro que Magaly Chávez había puesto punto final a su relación con Alfredo Adame, quien previamente ya había hablado de su interés de pedirle matrimonio a la influencer dentro del programa.

No obstante, todo cambió a raíz de una pelea que los tortolitos tuvieron durante el programa, en la cual ambos se terminaron callando el uno al otro al ver que las cosas no avanzaban hacia ningún rumbo.

Esto se dio luego de que Alfredo Adame arruinara un traste con el que los participantes estaban preparando sus alimentos, lo cual, si bien comenzó como una "atención" que el actor quiso tener con su entonces novia, terminó provocando que ella se molestara.

Cuestión que aunada a sus peleas previas, terminó haciendo que la pareja protagonizara una fuerte discusión enfrente de sus compañeros del campamento, quienes perplejos observaban cómo es que la relación de Adame y Magaly seguía deteriorándose.

Pero las cosas subieron de nivel cuando Magaly Chávez prefirió salvar a Guty Carrera en vez de Alfredo Adame, quien no dudó en manifestar su molestia con la determinación de su expareja, a quien tildó de infantil.

"Pinky promise, you broke it honey! (¡lo rompiste cariño!) Se había quedado que Guty era el que iba a competir" recriminó Adame a Magaly Chávez .

Posterior a esto, los conductores del programa intervinieron para saber qué era lo que pasaba, sin imaginar que esto terminaría por romper la compostura que hasta el momento había demostrado la pareja.

"Ya me está reclamando a mí. Entonces creo que también debes de tener los...", señaló Magaly Chávez para ser interrumpida por Adame, quien aseguró que tenía los "h*evos suficientes para decir en lo que habían quedado".

Ante esto los gritos no se hicieron esperar y mientras Alfredo Adame le manoteaba a Magaly Chávez, esta se levantaba de su asiento para responder a sus ataques verbales.

"No se puede con este señor (con Alfredo Adame) o sea, es una falta de respeto que siempre esté así y no nada más es aquí, también es en el campamento. Yo ya no voy a permitir esto", puntualizó Magaly Chávez.