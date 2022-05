Desde el gimnasio, Aleida Núñez presume todos sus encantos en entallado outfit deportivo: VIDEO

Aleida Núñez se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó un video con el que demostró que ni en el gimnasio deja de ser sensual pues apareció ejercitándose utilizando un entallado conjunto deportivo que dejó al descubierto su escultural figura por lo que la bella actriz tapatía robó miles de suspiros.

Fue a través de historias compartidas en su perfil oficial de Instagram donde Aleida Núñez público el mencionado video, en el cual, dio una probadita de la extenuante rutina de ejercicios a la que se somete diariamente para mantener su espectacular figura. En dicho clip, la actriz de “Corazón Guerrero” deleitó la pupila de sus seguidores pues primero apareció de espaldas y recogió una barra con pesas, posteriormente se puso de perfil e inició los ejercicios para fortalecer sus brazos y la zona del abdomen.

En esta ocasión, Aleida Núñez utilizó unos leggins sumamente entallados, además en la parte superior de su cuerpo utilizó un top de color blanco y debido a lo ajustado de dichas prendas la actriz de 41 años pudo presumir su figura en todo su esplendor y quedó más que demostrado por qué es que se le considera como una de las mujeres más bella y sensual de toda la farándula.

Pese a que el video de Aleida Núñez fue compartido a través de historias, el clip no tardó mucho tiempo en llegar a las páginas de sus seguidores donde se dedican a admirar su belleza y como era de esperarse, los halagos para la intérprete de “La cosquillita” comenzaron a llegar por decenas: “¡Cuánta belleza!”, “Toda una Diosa”, “Aleida eres la mujer perfecta”, “La más guapa de todas” y “¡Qué cuerpazo!” son algunos de los comentarios que recibió la tapatía.

¿Aleida Núñez se avergüenza de su nuevo galán?

Hace unos días, Aleida Núñez confirmó que su relación sentimental con el empresario millonario, Bubba Saulsbury ya había llegado a su fin de forma definitiva debido a que la distancia no les permitió llegar a más, sin embargo, aseguró que sigue manteniendo contacto con el estadounidense debido que es todo un caballero y siempre se portó de la mejor manera con ella pues además de haber sido pareja llegaron a entablar una buena amistad, no obstante, también reconoció que ya inició un nuevo romance, el cual, ya ha generado polémica pues se llegó a decir que la actriz se avergonzaba de él por no tener ingresos millonarios como su anterior galán.

Aleida Núñez confirmó que está estrenando romance. Foto: IG: aleidanunez

Tras estas versiones, Aleida Núñez decidió salir a desmentir dichos señalamientos y aseguró que si ha decidido mantener oculto su romance es porque considera que su relación debe madurar y hacerse más estable.

“Cuando yo salgo con alguien es porque lo acepto tal y como es. Una delación siempre tiene que llevar un proceso, irte conociendo y que vayan madurando las cosas, pero estoy súper feliz, creo que podemos hacer cosas muy buenas”, sentenció Aleida Núñez, quien además de triunfar como actriz y cantante está convertida en todo un fenómeno en redes sociales.

